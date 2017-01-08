İsmail Kahraman ADD panelinde

***Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yarın çok özel bir akşama imza atacak. Devr-i Alem Program Yapımcısı ve aynı zamanda gazetemiz kurucusu araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yarın akşam Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi’nde olacak.

KAHRAMAN SAAT 19.00’DA

Atatürkçü Düşünce Deneği Gebze Şubesi etkinliklerine devam ediyor. Önemli etkinlikler ve çalışmalar yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Gebze Şubesi, başkan Nilgün Aydın ile beraber çalışmalarına devam ederken bu çalışmalar kapsamında yarın Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yarın çok özel bir akşama imza atacak. Gazetemiz kurucusu, Devr-i Alem Program Yapımcısı, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yarın akşam 19.00’daki panele katılacak.

GAZETECİLİK DENEYİMLERİNİ SUNACAK

Sayısız eser, araştırma ve belgeselle bugüne kadar pek çok başarıya imza atan gazeteci İsmail Kahraman, gazetecilik mesleğine dair deneyimlerini bu panelde Gebzelilere anlatacak. Dernek binasındaki bu çok özel panelde gazetecilik mesleğinin tüm detaylarını anlatacak olan Kahraman, son olarak “KOP Savunması kitap ve belgeseli” ile karşımıza çıkarken yarın akşam ücretsiz gerçekleştirilecek panele yoğun ilginin gösterilmesi bekleniyor. Refik Sıla GÜVENÇ