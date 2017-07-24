İsmail Kahraman Makale

Geçen hafta sonu Adana ve Tarsus’daydım, bu hafta sonu Giresun’da belgesel tadında Devri Alem program çekimlerine başladık.

Tirebolu Belediye başkanı sayın Abdullah Karabıçak beyin özel ilgisi ile Çin'den Tirebolu’ya İpek Yolu belgesel çekimlerimiz tüm hızı ile devam ediyor.

21 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Ordu Giresun Havalimanına indiğimde, Giresun Federasyonu başkanı Sayın Mehmet Kuğu ile karşılaşarak, Giresun üzerine sohbet ettik. Ağustos ayında anma programı düzenlenecek, Afyon’daki Giresun şehitliği üzerine konuştuk.

Tirebolu Belediyesinden değerli kültür adamı arkadaşım Tahsin İyibil ile Türkiye'nin çok önemli camilerinden, Sivas Divriği ulu cami mimarisi ile taştan yapımı devam eden Bulancak camisinde cuma namazı kıldık.

Kısa adı Dokap olan Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi başkanlığı yetkililerinden bölgeye yapılan çalışmalarla ilgili genel bilgiler aldık.

Giresun'a el sallayıp, Sahilde bir tabloyu andıran Doğu Karadeniz bölgesinde Türk İslam medeniyetinin kurulmasında çok önemli yeri olan, Trabzon Pontus Rum devletinin fethinde çok önemli görev yapan ve Çin'den başlayan tarihi ipek yolunun denizle ilk kez buluştuğu liman olan Tirebolu’ya gelerek belgesel çekimlerimize başladık.

Tirebolu muhteşem manzarası ile insana göz ve gönül ziyafeti sunup, tüm yorgunlukları unutturuyor.

Tirebolu’nun gece ve gündüz manzaralarını Devri Alem Belgesel TV programı olarak belgeselleştirmeye devam ederken, bir çok izleyici ve takipçimizle bire bir sohbet etmenin mutluluğunu da yaşıyorum.



İPEK YOLU DENİZLE TİREBOLU’DA BULUŞUYORDU

Çin’in Şian kentinden başlayan, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan’a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan Türkmenistan İran’ı boydan boya geçerek Anadolu’ya giren ve denizle ilk kez Giresun’un Tirebolu limanında buluşan tarihi ipek yolu deniz yolu ile İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması bölge ve Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacak.



MODERN İPEK YOLU TURU BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ

Modern İpek Yolu turu ile bölge ülkeleri arasında ekonomi ve ticaret gelişecek. İpek Yolu şehirleri dünya kültür turizmine kazandırılacak. 21 Nisan 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ilk tur kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan da basın toplantıları düzenlenerek Turun önemi kamuoyuna anlatıldı. 14 gün süren ilk tur başarı ile gerçekleşti.



İPEK YOLUNDA; TİREBOLU VE ALANYA’NIN ÖNEMİ

Çin’in Şian kentinden başlayan, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan’a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan Türkmenistan İran’ı boydan boya geçerek Anadolu’ya giren ve denizle ilk kez Giresun’un Tirebolu ve Antalya’nın Alanya limanında buluşan, tarihi ipek yolu deniz yolu ile İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması bölge ve Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacak.



İPEKYOLU NEDİR?