İsmail Kahraman Yazdı 12 Nisa’n 2020 Pazar Gecesi Yaşananlar

Korona Virüsü Sokağa çıkma Yasağı İç işleri Bakanını İstifası ve İletişim Başkanının Açıklaması

Tüm dünyanın savaştığı dünya insanlığını tehdit eden Korona virüsü felaket ve vebası siyasi hattatımızı da etkiliyor

Bir kaç saat içinde yaşananlar ile tarihi Günler yaşadık iki günlük sokağa çıkma yasağı sebep ve sonuçları ile dün gece hareketli anlar yaşattı iç işleri bakanı istifa etti istifa cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına Korona virüsü günlerinde yaşananları fotoğrafları ile sizlerle paylaşıyorum





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söylemişti





''Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun.





Bu açıklamadan 2 saat 23 dakika sonra Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından kısa bir açıklama ile istifanın kabul edilmediği açıklandı

Dünyayı tehdit eden Korona virüsü yapacağını yapmaya devam ediyor Türk siyasetini bile bir anda hareketlendirip bazen kısa süre olsa da kendini unutturabiliyor

Dünyanın gizli düşmanı korana virüsü seni unutmayacağız

Evde kalalım

Sağlıklı kalalım





SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?





21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.





1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.





1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.





6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.





Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.





2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.





Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.





Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.



