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İsmail kahraman Yazdı

Korona Virüsü Salgını Üç Önemli Ölüm ve Gazetecilik Anılarım

İsmail kahraman Yazdı

16 Nisan 2020 Perşembe 16:44

Yaşlılar Değil Hafıza ve Bilgi Birikimlerimiz Ölüyor

Korona virüs vebasının en önemli hedefi olan tarihe canlı şahitlik yapmış  kısaca yaşlılar ihtiyarlar diye küçümsenen  tecrübe bilgi  birikimi  Türkiye’yi bu gümlere getiren Türkiye’nin hafızası diyeceğimiz tarihin canlı şahidi insanlarımız 
Türkiye’nin son 80 yıllık geçmişi nin  büyük bir kısmını hedef alan Korona virüsü felaketi ile ebedi aleme göç eden tecrübe ve canlı şahitler keşke hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksalardı 
Bu hafta üç önemli ölüm olayı aldığımızda 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarım gözümün önünden  Sinama şeridi gibi gelip geçti bu üç isimle gazeteci ve belgeselci  olarak az çok anım oldu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başak’ı Haydar Baş Türk Metal Sendikası Genel Başkanı  Mustafa Özbek  ve Tüm Sivil Toplum kuruluşları konfederasyonu genel başkanı Hasan Ekşi keşke bu üç önemli isim hatıralarını yazsalardı ben bu üç isimle gazetecilik anılarımı sizlerle paylaşıyor başta Korona vebasın dan ölenler  olmak üzere  ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum 

     Mustafa Özbek’le gazetecilik Hatıram
Tarihler 1985  li yıllar  matbaamız olmasa da 25 yaşında  genç bir gazete patronu iş verenim. www.gebzegazetesi.com u yayınlamaya başladığım yıllar  Türk metal Sendikası genel başkanı Mustafa Özbek  ile tanışıyoruz  lehde aleyde  sendika ile ilgi haberler makaleler yazıyoruz  gazeteci ve sendikacı ilişkilerimiz saygı çerçevesinde devam ediyor o yıllarda  sendikanın Gebze şube başkanı Mahmut bey  bir gün beni arayarak sendikamız tarafından Kıbrıs da yapılan otelimiz de işçi temsilcilerimize yönelik 4 günlük eğitim semineri var  Genel başkanımız Mustafa Özbek bey gazeteci olarak sizide davet etti   
Merhum Mustafa Özbek in daveti ile ilk kez gazeteci olarak Kuzey Kıbrıs’a gidip belgesel çekimi yaptım merhum Denktaş ile görüşüp Gebze ile Lefkoşa nın Değirmenlik beldesi ile kardeş belediye olmasına vesile oldum yavru vatan kuzey kıbrısla ilgili özel bir dergi yayınladım merhum özbek e Allah cc rahmet diliyorum 

        Hasan Ekşi ile  Gazetecilik Hatıram
Tarihler 2000  lı yıllar  Türkiye’nin de desteği ile Karadeniz ekonomik iş Birliği ülkeleri  Konseyi kuruluş çalışmaları yapılıyor o yıllarda  Hasan Ekşi başkanlığın da  2003 yılın da Karadeniz Sivil toplum örgütleri Birliği KASTOB da kuruluyor  
Hasan beyle Belgeselci olarak tanışıp Devri alem belgesel  programı www.devrialem.tv olarak Karadeniz ülkeleri belgesel tanıtım sinevizyonu hazırlayıp  tv kanallarında  yayınlıyor KASTOB  kitabının yayınlanmasına yardımcı  oluyoruz  Sivil topluma önem veren Hasan Ekşiye Allah cc rahmet niyaz ediyorum

    Haydar Başla Gazetecilik Anılarım
Tarihler 2000 yılı  merhum Haydar başın sahibi olduğu Meltem ve Mesaj televizyonlarında Karadeniz sanatçılarının duayen isimlerinden Yılmaz Turan ın yaptığı programa katılıp Giresun da otçu göçü yayla şenliği ile ilgili bilgiler  verdim bu programda Meltem tv genel müdürü Mustafa Uğurlu ile tanıştım 1999 yılında Çektiğim Şehitler mahşeri Çanakkale  ve. Bulgaristan da Osmanlı medeniyeti isimli belgesellerimizi yayınlamak üzere verdim Bu belgeseller Haydar Hocanın dikkatini çekmiş  haftalık Tatih ve kültür programımı yapmamı istemiş bunun üzerine 2004 yılına kadar dört yıl  Meltem ve Mesaj tv de haftalık Tarih  ve kültür programı  hazırlayıp sundum   programımız büyük ilgi gördü  merhum Haydar Baş hocaya Allah  cc rahmet diliyorum
Keşke bu üç değerli isim Sendikacı Mustafa Özbek STK cı Hasan Ekşi ve Siyasetçi Haydar Baş hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksalardı 
Belgeselci  olarak Siz değerli sosyal medya arkadaşlarıma tavsiyem  sosyal medyayı  kullanıp Korona günlerini değerlendirip hatıralarımızı yazalım
 
Evet dünyayı tehdit eden
Günlerdir ev den bizi çıkarmayan 
Üçüncü Dünya savaşının gizli düşmanı 
Korona virüsü veba ve felaketini unutmayacağız 
Keşke Tarihin canlı tanıkları anılarını yazsalardı 
Korona virüsü bilgi tecrübe ve hafızamızı  öldürüyor
Her gün bir çok acı ölümle yıkılıp üzülüyoruz 
Bu Günler geçecek güzel günler çok yakın 
Bu günlerde yaşadık anılarımızı  yazalım 
Geleceğe bilgi ve belge bırakıp 
Tarihe canlı şahitlik yapalım
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