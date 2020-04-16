İsmail kahraman Yazdı

Yaşlılar Değil Hafıza ve Bilgi Birikimlerimiz Ölüyor





Korona virüs vebasının en önemli hedefi olan tarihe canlı şahitlik yapmış kısaca yaşlılar ihtiyarlar diye küçümsenen tecrübe bilgi birikimi Türkiye’yi bu gümlere getiren Türkiye’nin hafızası diyeceğimiz tarihin canlı şahidi insanlarımız

Türkiye’nin son 80 yıllık geçmişi nin büyük bir kısmını hedef alan Korona virüsü felaketi ile ebedi aleme göç eden tecrübe ve canlı şahitler keşke hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksalardı

Bu hafta üç önemli ölüm olayı aldığımızda 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarım gözümün önünden Sinama şeridi gibi gelip geçti bu üç isimle gazeteci ve belgeselci olarak az çok anım oldu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başak’ı Haydar Baş Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve Tüm Sivil Toplum kuruluşları konfederasyonu genel başkanı Hasan Ekşi keşke bu üç önemli isim hatıralarını yazsalardı ben bu üç isimle gazetecilik anılarımı sizlerle paylaşıyor başta Korona vebasın dan ölenler olmak üzere ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum





Mustafa Özbek’le gazetecilik Hatıram

Tarihler 1985 li yıllar matbaamız olmasa da 25 yaşında genç bir gazete patronu iş verenim. www.gebzegazetesi.com u yayınlamaya başladığım yıllar Türk metal Sendikası genel başkanı Mustafa Özbek ile tanışıyoruz lehde aleyde sendika ile ilgi haberler makaleler yazıyoruz gazeteci ve sendikacı ilişkilerimiz saygı çerçevesinde devam ediyor o yıllarda sendikanın Gebze şube başkanı Mahmut bey bir gün beni arayarak sendikamız tarafından Kıbrıs da yapılan otelimiz de işçi temsilcilerimize yönelik 4 günlük eğitim semineri var Genel başkanımız Mustafa Özbek bey gazeteci olarak sizide davet etti

Merhum Mustafa Özbek in daveti ile ilk kez gazeteci olarak Kuzey Kıbrıs’a gidip belgesel çekimi yaptım merhum Denktaş ile görüşüp Gebze ile Lefkoşa nın Değirmenlik beldesi ile kardeş belediye olmasına vesile oldum yavru vatan kuzey kıbrısla ilgili özel bir dergi yayınladım merhum özbek e Allah cc rahmet diliyorum





Hasan Ekşi ile Gazetecilik Hatıram

Tarihler 2000 lı yıllar Türkiye’nin de desteği ile Karadeniz ekonomik iş Birliği ülkeleri Konseyi kuruluş çalışmaları yapılıyor o yıllarda Hasan Ekşi başkanlığın da 2003 yılın da Karadeniz Sivil toplum örgütleri Birliği KASTOB da kuruluyor

Hasan beyle Belgeselci olarak tanışıp Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Karadeniz ülkeleri belgesel tanıtım sinevizyonu hazırlayıp tv kanallarında yayınlıyor KASTOB kitabının yayınlanmasına yardımcı oluyoruz Sivil topluma önem veren Hasan Ekşiye Allah cc rahmet niyaz ediyorum





Haydar Başla Gazetecilik Anılarım

Tarihler 2000 yılı merhum Haydar başın sahibi olduğu Meltem ve Mesaj televizyonlarında Karadeniz sanatçılarının duayen isimlerinden Yılmaz Turan ın yaptığı programa katılıp Giresun da otçu göçü yayla şenliği ile ilgili bilgiler verdim bu programda Meltem tv genel müdürü Mustafa Uğurlu ile tanıştım 1999 yılında Çektiğim Şehitler mahşeri Çanakkale ve. Bulgaristan da Osmanlı medeniyeti isimli belgesellerimizi yayınlamak üzere verdim Bu belgeseller Haydar Hocanın dikkatini çekmiş haftalık Tatih ve kültür programımı yapmamı istemiş bunun üzerine 2004 yılına kadar dört yıl Meltem ve Mesaj tv de haftalık Tarih ve kültür programı hazırlayıp sundum programımız büyük ilgi gördü merhum Haydar Baş hocaya Allah cc rahmet diliyorum

Keşke bu üç değerli isim Sendikacı Mustafa Özbek STK cı Hasan Ekşi ve Siyasetçi Haydar Baş hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksalardı

Belgeselci olarak Siz değerli sosyal medya arkadaşlarıma tavsiyem sosyal medyayı kullanıp Korona günlerini değerlendirip hatıralarımızı yazalım

Evet dünyayı tehdit eden

Günlerdir ev den bizi çıkarmayan

Üçüncü Dünya savaşının gizli düşmanı

Korona virüsü veba ve felaketini unutmayacağız

Keşke Tarihin canlı tanıkları anılarını yazsalardı

Korona virüsü bilgi tecrübe ve hafızamızı öldürüyor

Her gün bir çok acı ölümle yıkılıp üzülüyoruz

Bu Günler geçecek güzel günler çok yakın

Bu günlerde yaşadık anılarımızı yazalım

Geleceğe bilgi ve belge bırakıp