İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

Bu gün tarihler 12 Nisan 2020 Türkiye’nin 31 ilin de iki gündür sokağa çıkma yasağı ilan edildi Gizli düşman Korona virüsü felaketi yüzünden dünya ülkeleri ve tüm insanlık büyük sıkıntı yaşıyor gazeteci ve belgeselci olarak bu duruma canlı şahitlik yapıyoruz en don 20 yıl önce nüfus sayımında sokağa çıkma yasağını Gebze de 40 yaşında gazeteci olarak yaşanmış en kapsamlı yasak 40 yıl önce 1980 askeri darbesinde 20 taşında askere gitmeye hazırlık yapan bir genç olarak İzmit de yaşayıp görmüş sıkıyönetimle tanışmıştık o Günler çok geride kaldı bu kez 60 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak görünmez bir düşman yüzünden sokağa çıkma yasağı yaşanıyoruz son yasak bize çok şey öğretti
Korana Virüsü ve Açlık Korkusu
Korona virüsü salgını felaketi dünyayı Esir aldı
Sokağa Çıkma yasağı ve Açlık korkusu yaşandı
Tarihi Günler ve tarihi olaylara şahit oluyoruz
Türkiye’nin 31 ilin de soğuğa çıkma yasağı var
Bu yasak da aklımız da kalacak en önemli olay yasağın bakan soylu tarafından duyurulmasından sonra insanların açlık korkusu ile market ve fırınlara hücum edip alış veriş yapmaları olacak
Gerçekten manzara üzücü ve düşündürücüydü
Ders ve İbret Alınacak Günler
Bu günlerde yaşadıklarımızı unutmayalım
Gelecek kuşaklara ders ve ibret olması İçin yazalım
Aç kalmak ne korkunç ve ne acı bir şey
Oruç tutmak ne kadar değerli ve anlamlıymış
11 ve 12 Nisa’n 2020 sokağa çıkma yasağı
Anlayana ve düşünene çok şey öğretti
Dünyada on binlerce çocuk açlıkdan ölüyor
Tok yatan açın halinden anlamaz sözü
Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi
Ekmek ve suyun ne kadar değerli olduğu
Birinci dünya harbinde çekilen açlık ve kıtlık
Tarım ziraat ve hayvancılığın kıymeti
Köy hayatı ve köylünün ne kadar önemli olduğu
Paranın ve apartmanların yenip içilmediğini Koronalı Günler bize çok şey öğretti
Daha neler neler bu günler ibret alınacak günler
Gizli Düşman Seni Unutmayacağız
Görünmez düşman Korona denen gizli düşnan
Sen neymişsin ne korkunç ne dehşet bir şeysin
Bizim bütün ezberlerimizi bozdun Şok ettin
Bizi evlere haps edip cezalandırdın
Dünyada cehennem azabı çektirdin
Ölmeden mahşer yeri kurdun
Herkes bir birinden kaçıyor
Ata Evladı ile görüşemiyor
Cenazelere bile gidilmiyor
Dünyanın süper güçlerini yıktın
Amerika Çin ve İngiltreyi perişan ettin
Rusya gizlese de çok zor ve sıkıntılı
Uğruna kan dökülen petrol yerlerde sürünüyor
Korona Seni hiç unutmayacağız
Sen bizi unutsan da biz seni hatırlayacağız
Üçüncü dünya savaşının en büyük gizli düşmanı
Bütün dünya seninle savaşıyor
Moralimizi bozmadık bozmayacağız
Mutlaka seni yenip zaferimizi ilan edeceğiz
Korona Virüsü Yasağı
Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra yeniden Türkiye’nin 30 büyük şehiri ve Zonguldak ta sokağa çıkma yasağı ilan etti
En Son Ne Zaman İlan Edilmişti
Türkiye'de her 5 yılda bir nüfus sayımı için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Son olarak nüfus sayımı için 2000 yılında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Aradan geçen 20 yıl sonunda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.