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İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

12 Nisan 2020 Pazar 16:55

Bu gün tarihler 12  Nisan 2020  Türkiye’nin 31 ilin de iki gündür sokağa çıkma yasağı ilan edildi  Gizli düşman   Korona virüsü felaketi yüzünden dünya ülkeleri ve tüm insanlık büyük sıkıntı yaşıyor gazeteci ve belgeselci  olarak bu duruma canlı şahitlik yapıyoruz  en don 20 yıl önce nüfus sayımında sokağa çıkma yasağını Gebze de  40 yaşında gazeteci olarak  yaşanmış en kapsamlı yasak 40 yıl önce 1980  askeri darbesinde   20 taşında  askere gitmeye hazırlık yapan bir genç olarak İzmit de yaşayıp görmüş sıkıyönetimle tanışmıştık  o Günler çok geride kaldı bu kez 60 yaşında  gazeteci ve belgeselci olarak görünmez bir düşman yüzünden sokağa çıkma  yasağı yaşanıyoruz  son yasak bize çok şey öğretti 

      Korana Virüsü ve Açlık Korkusu 
Korona virüsü salgını felaketi dünyayı Esir aldı
Sokağa Çıkma yasağı ve Açlık korkusu yaşandı
Tarihi Günler ve tarihi olaylara şahit oluyoruz
Türkiye’nin 31 ilin de  soğuğa çıkma yasağı var 
Bu yasak da aklımız da kalacak en önemli olay yasağın bakan soylu tarafından duyurulmasından sonra insanların açlık korkusu ile market ve fırınlara hücum edip alış veriş yapmaları olacak 
Gerçekten manzara üzücü ve düşündürücüydü 

    Ders ve İbret  Alınacak Günler 
Bu günlerde yaşadıklarımızı unutmayalım
Gelecek kuşaklara ders ve ibret olması İçin yazalım
Aç kalmak ne korkunç ve ne acı bir şey 
Oruç tutmak  ne kadar değerli ve anlamlıymış
11 ve 12 Nisa’n 2020 sokağa çıkma yasağı
Anlayana ve düşünene çok şey öğretti 
Dünyada on binlerce çocuk  açlıkdan ölüyor 
Tok yatan açın halinden anlamaz sözü 
Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi 
Ekmek ve  suyun ne kadar değerli olduğu 
Birinci dünya harbinde çekilen açlık ve kıtlık 
Tarım ziraat ve hayvancılığın kıymeti 
Köy hayatı ve köylünün ne kadar önemli olduğu 
Paranın ve apartmanların  yenip içilmediğini Koronalı  Günler bize çok şey öğretti 
Daha neler  neler   bu günler ibret alınacak günler

  Gizli Düşman Seni Unutmayacağız 

Görünmez düşman Korona denen gizli  düşnan
Sen neymişsin ne korkunç ne dehşet bir şeysin 
Bizim bütün ezberlerimizi bozdun  Şok ettin
Bizi evlere haps edip  cezalandırdın
Dünyada cehennem azabı çektirdin
Ölmeden mahşer yeri kurdun
Herkes bir birinden kaçıyor 
Ata Evladı ile görüşemiyor 
Cenazelere bile gidilmiyor 
Dünyanın süper güçlerini yıktın
Amerika Çin ve İngiltreyi perişan ettin
Rusya gizlese de çok zor ve sıkıntılı
Uğruna kan dökülen petrol yerlerde sürünüyor 
Korona Seni hiç unutmayacağız 
Sen bizi unutsan da biz seni  hatırlayacağız 
Üçüncü dünya savaşının en büyük gizli  düşmanı
Bütün dünya seninle savaşıyor 
Moralimizi bozmadık bozmayacağız 
Mutlaka seni yenip zaferimizi ilan edeceğiz 

     Korona  Virüsü Yasağı 
Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra yeniden  Türkiye’nin 30 büyük şehiri ve Zonguldak ta  sokağa çıkma yasağı ilan etti 

   En Son  Ne Zaman İlan Edilmişti 
Türkiye'de her 5 yılda bir nüfus sayımı için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Son olarak nüfus sayımı için 2000 yılında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Aradan geçen 20 yıl sonunda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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