İsmail Kahraman Yazdı : Sokağa Çıkma Yasağı ve Gazetecilik Anılarım

Bu gün tarihler 12 Nisan 2020 Türkiye’nin 31 ilin de iki gündür sokağa çıkma yasağı ilan edildi Gizli düşman Korona virüsü felaketi yüzünden dünya ülkeleri ve tüm insanlık büyük sıkıntı yaşıyor gazeteci ve belgeselci olarak bu duruma canlı şahitlik yapıyoruz en don 20 yıl önce nüfus sayımında sokağa çıkma yasağını Gebze de 40 yaşında gazeteci olarak yaşanmış en kapsamlı yasak 40 yıl önce 1980 askeri darbesinde 20 taşında askere gitmeye hazırlık yapan bir genç olarak İzmit de yaşayıp görmüş sıkıyönetimle tanışmıştık o Günler çok geride kaldı bu kez 60 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak görünmez bir düşman yüzünden sokağa çıkma yasağı yaşanıyoruz son yasak bize çok şey öğretti





Korana Virüsü ve Açlık Korkusu

Korona virüsü salgını felaketi dünyayı Esir aldı

Sokağa Çıkma yasağı ve Açlık korkusu yaşandı

Tarihi Günler ve tarihi olaylara şahit oluyoruz

Türkiye’nin 31 ilin de soğuğa çıkma yasağı var

Bu yasak da aklımız da kalacak en önemli olay yasağın bakan soylu tarafından duyurulmasından sonra insanların açlık korkusu ile market ve fırınlara hücum edip alış veriş yapmaları olacak

Gerçekten manzara üzücü ve düşündürücüydü





Ders ve İbret Alınacak Günler

Bu günlerde yaşadıklarımızı unutmayalım

Gelecek kuşaklara ders ve ibret olması İçin yazalım

Aç kalmak ne korkunç ve ne acı bir şey

Oruç tutmak ne kadar değerli ve anlamlıymış

11 ve 12 Nisa’n 2020 sokağa çıkma yasağı

Anlayana ve düşünene çok şey öğretti

Dünyada on binlerce çocuk açlıkdan ölüyor

Tok yatan açın halinden anlamaz sözü

Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi

Ekmek ve suyun ne kadar değerli olduğu

Birinci dünya harbinde çekilen açlık ve kıtlık

Tarım ziraat ve hayvancılığın kıymeti

Köy hayatı ve köylünün ne kadar önemli olduğu

Paranın ve apartmanların yenip içilmediğini Koronalı Günler bize çok şey öğretti

Daha neler neler bu günler ibret alınacak günler





Gizli Düşman Seni Unutmayacağız





Görünmez düşman Korona denen gizli düşnan

Sen neymişsin ne korkunç ne dehşet bir şeysin

Bizim bütün ezberlerimizi bozdun Şok ettin

Bizi evlere haps edip cezalandırdın

Dünyada cehennem azabı çektirdin

Ölmeden mahşer yeri kurdun

Herkes bir birinden kaçıyor

Ata Evladı ile görüşemiyor

Cenazelere bile gidilmiyor

Dünyanın süper güçlerini yıktın

Amerika Çin ve İngiltreyi perişan ettin

Rusya gizlese de çok zor ve sıkıntılı

Uğruna kan dökülen petrol yerlerde sürünüyor

Korona Seni hiç unutmayacağız

Sen bizi unutsan da biz seni hatırlayacağız

Üçüncü dünya savaşının en büyük gizli düşmanı

Bütün dünya seninle savaşıyor

Moralimizi bozmadık bozmayacağız

Mutlaka seni yenip zaferimizi ilan edeceğiz





Korona Virüsü Yasağı

Türkiye corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı alınan kararın 12 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar geçerli olacağını duyurdu. 20 yıl sonra yeniden Türkiye’nin 30 büyük şehiri ve Zonguldak ta sokağa çıkma yasağı ilan etti





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