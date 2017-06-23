İsmail Kahraman'ın Kaleminden

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE







Beylikbağı’nın artık Başbakanı var!

Beylikbağı Bölgesi, sadece Gebze’nin değil Kocaeli’nin kanayan yarasıydı. Burada gecekondulaşma süreci 1970’li yıllarda başlamış, 1980’li yıllarda bugünkü seviyeye gelmişti. Onlarca yıldan beri bölgede sorun ve sıkıntı devam ediyor. Sorun bir türlü çözülemiyordu…

1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımıza özel binalar ve lojmanlar yapan devlet yetkilileri, maalesef Beylikbağı’nda ki gecekondu sorununu çözememiş, sıkıntı artarak devam etmişti. Verilen sözlerde bir türlü yerine getirilemediği için vatandaşlar çile çekmeye devam etmişti.



BAŞBAKAN BEYLİKBAĞI’NDA

Başbakan Binali Yıldırım’ın Beylikbnağı’na ilgisi geçtiğimiz yıllarda başlamış ve dün akşam ikinci kez Beylikbağı’na geldi. Başbakan’ın ikinci kez Beylikbağı’na gelmesinin en önemli nedeninin 16 Nisan referandumunda en yüksek oyu çıkartan 6 mahallenin (Beylikbağı, Ulus, Hürriyet, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Adem Yavuz) burada bulunmasıdır. Bu 6 mahalle Yüzde 70’in üzerinde evet oyu çıkardı, Yüzde 80 Evet veren Beylikbağı rekor kırdı. Edindiğimiz bilgiye göre Sayın Başbakan bu durumu göz önünde bulundurarak buraya geldiği biliniyor. Bugüne kadar Kocaeli Bakanlar çıkardı, Milletvekilleri seçti, Büyükşehir başkanları ve Gebze belediye Başkanları seçti. Ama bu 6 mahallede ki gecekondu sorunu bir türlü çözülemedi. Türkiye’nin en ücra köşesinde doğalgaz olmasına rağmen Hürriyet ve Yavuz Selim’de yaşayan on binlerce insan, İmar ve 2B sorunu nedeniyle, doğalgaz alamıyor bu nedenle mağdur durumda. İşte bu nedenle Sayın Binali Yıldırım, bu iki mahalleye söz vererek tapu sorunun çözüleceğini müjdesini verdi.



BAŞBAKAN SÖZ VERDİ

Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Anadolu’nun bir çok yerlerinden insanı barındıran, ancak 30 yıllık tapu ve İmar sorunu nedeniyle hizmette geri kalan Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerine adeta Hamilik yapan Başbakan Yıldırım, tapu sorunun çözüleceğinin sözünü verdi.

Mahalle sakinlerinin pankartla açarak çözülmesini istediği tapu sorununa duyarsız kalmayan Başbakan Yıldırım, “Gereken neyse yapılacak.”dedi. Önümüzde ki yıl da yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerine gelme sözü veren Başbakan Yıldırım, kendisini bu mahallelerin bir ferdi olarak kabul edilmesini isteyerek, “AK Parti iktidarında ne sorunları çözdük. 30 Yıllık Tapu sorunu var biliyoruz. Tabii ki bunu da çözeceğiz. Artık evlerinizde bir yabancı gibi oturmayacaksınız. Seneye buraya geldiğimizde bir çok sorun çözülmüş olacaktır. Bugüne kadar ne sorunlar çözdük. Onu da çözeriz inşallah. Merak etmeyin, gereken neyse yapılacak." ifadesini kullandı.



LAF DEĞİL İCRAAT

Başbakan Yıldırım, aynı yere ikinci kez geldiğini anımsatarak, her geçen yıl büyüyen aileye daha çok katılım olduğunu söyledi. İftar sofrasındaki kardeşlik, dayanışma ruhunun bütün Türkiye'de daim olması temennisinde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:"Laf üreten değil, icraat yapan bir iktidar olduk. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Sizler istediniz bizler yaptık. 15 senede Türkiye'nin bütün şehirlerini ve bölgelerini ayağa kaldırdık. Bütün şehirleri büyütmek, daha da geliştirmek için var gücümüzle çalıştık." dedi.



TERAVİH NAMAZI MUSTAFA PAŞA’DA

Başbakan Binali Yıldırım, iftar programının ardından teravih namazını Gebze'deki tarihi Çoban Mustafa Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, Gebze'de katıldığı sokak iftarının ardından teravih namazı için tarihi Çoban Mustafa Camisi'ne gitti. Namazdan sonra dışarıda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayıp, Ankara’ya gitti.