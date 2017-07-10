İsmail Kahraman'ın Makale

Şehirlerin, tarih, kültü ve turizm de marka değerleri vardır. Gebze Bölgesi, sanayi kenti olarak anılmasına rağmen, Uluslararası boyutta tarih ve kültür turizminde çok önemli marka değerleri var. Maalesef bu marka değerlerine sahip çıkmıyor, ranta kurban gitmelerine de göz yumuyoruz.

Yüzlerce çok Uluslu sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze, bir dünya kenti. Gebze’yi Gebze yapan Osman Hamdi Müzesi, Eskihisar Kalesi, fatih Otağı, Anibal Tepe, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Ballıkayalar tabiat parkı gibi uluslararası değere sahip, tarih ve kültür turizminde markla değeri olan bir İlçemiz.



RANTÇILARA NEDEN DUR DENMİYOR?

Gebze Bölgesi’nin marka değerleri, Rantçılara adeta peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Hünkar Çayırı Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir liderin vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Burayı nasıl ele geçirebilirizin planlarını yaparken, Gebze ve Kocaeliler Hünkar Çayırı’na sahip çıkmıyor.

Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.

Geçtiğimiz ay Ankara’da bir zamanlar Kocaeli Valisi olan ve Hünkar Çayırı’na da çok büyük önem veren sayın Ercan Topaca’yı ziyaretimde Hünkar Çayırı’na ve Fatih Otağı’na sahip çıkmasını istemiştim. Hatta önümüzde ki günlerde Hünkar Çayırı ve Fatih Otağı işle ilgili bir rapor ve yazı hazırlayarak Ankara Valimizi sayın Ercan Topaca’ya göndererek Ankara’da ki ilgili ve yetkililere bilgi vermesini isteyeceğim.

Diyarbakır’a tayin olan eski Valimiz sayın Hasan Basri Güzeloğlu ile son kez Kocaeli Kent Bayramlaşmasında görüştüğümde Hünkar Çayırı’na davet ederek söyleşi yapma sözünü hatırlatıp, ne zaman söyleşi yapacağımızı sordum. Kendisi bizi Diyarbakır’a davet ederek, Diyarbakır’da bu söyleşiyi gerçekleştirileceğini söyledi. Biz de buradan söz veriyoruz. Diyarbakır’a giderek sayın valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile bu söyleşiyi gerçekleştireceğiz.



VALİ GÜZELOĞLU’NA DİYARBAKIR BELGESELİMİZİ HEDİYE EDİYORUZ

Sayın Hasan Basri Güzeloğlu artık Diyarbakır valisi. Kendisine buradan bir sürpriz de yapmak istedik. Devri Alem Belgesel programı olarak 10 yıl önce Diyarbakır ile ilgili hazırladığımız Diyarbakır tarihi belgeselimizi kendisine gönderdik. Sayın Güzeloğlu’na Diyarbakır’da başarılı olması için bir çiçek olarak kabul etmesini arzu ettiğimiz Diyarbakır tarihimizin belgeselinin 6 dakikalık bir kısmını sizlerle paylaşıyorum: https://www.youtube.com/watch?v=QF0-lHvLIAI

Bugün Diyarbakır Valisi olan Güzeloğlu’nun Hünkâr Çayırı ile ilgili bize verdiği sözün takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.



GEBZE KAYMAKAMI İLE HÜNKAR ÇAYIRI RÖPORTAJI

Makamlar gelip geçici. Gebze’ye yeni bir Kaymakam geldi sözünü duyduğumda aklıma Gebze’de gazeteciliğe ilk başladığım 1982 yılında ki Gebze kaymakamı Şeref Artar gelir. Şeref Artar’dan, sayın hasan Gözen’e bir çok Kaymakam gelip gitti. Bir çokları adı bile hatırlanmazken, yaptıkları hizmetler ve Gebze Bölgesine katkılarıyla bir çoklarını minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Yeni Gebze Kaymakamımız Hasan Gözen beyinde Gebze’de yaptığı hizmetlerle anılacağını ümit ediyorum.

Kaymakam sayın Hasan Gözen bey ile Hünkâr Çayırı üzerine uzun bir söyleşi yaptık. Kaymakam beyin Hünkâr Çayırı ile çok yakından ilgilendiğini gördüm. Fatih Otağı ve Hünkar Çayırı’nın Fatih’e yaraşır hale getirilmesiyle ilgili Kaymakam olarak her türlü desteği sunabileceğini söylemesi gerçekten çok önemli. Fatih Otağı ve Hünkar Çayırı Gebze’yi Uluslararası boyutta tanıtabilecek önemli bir bölge. Burasıyla ilgili başta yeni valimiz olmak üzere Ankara’da ki, ilgili ve yetkililerle konuyu görüşebileceğini, gündeme getirebileceğini söylemesi bölgeye verdiği öneminde bir göstergesi. Kendisine 35 yıldan beri Hünkar Çayırı ile ilgili yazılar yazan, araştırmalar yapan, belgesel programları çeken bir Gazeteci olarak teşekkür etmeyi borç biliyorum. Keşke Gebze’de ki ilgili ve yetikleler, siyasiler, yöneticiler, Hünkar Çayırı’na ilgi gösterip buranın tarih ve kültür turizmine kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapsalar.



DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM