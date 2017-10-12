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İşsizlik maaşına düzenleme

Meclis’te görüşülen torba yasa ile asgari ücretten taşeronların maaşına, işsizlik ödeneğinden 15 Temmuz gazilerine memurluk hakkı tanınmasına kadar birçok düzenleme geliyor. İşsizlik maaşı artık her ayın 5'inde ödenecek.

İşsizlik maaşına düzenleme

12 Ekim 2017 Perşembe 10:12

İşsizlik ödeneği değişecek, taşeron işçinin maaşını Maliye Bakanlığı belirleyecek. Meclis’te görüşmeleri süren torba yasa ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında da birçok değişiklik geliyor.

Bunların başında asgari ücretle çalışanları yakından ilgilendiren düzenleme geliyor. Torba yasa ile ekim-kasım-aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak. 

Torba yasa ile getirilen bir başka önemli düzenleme de işsizlik maaşı ile ilgili. Mevcut durumda işsizlik maaşı ödemesi her ayın sonunda yapılıyor. Torba yasa ile işsiz maaşları artık her ayın beşinde ödenecek.

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bugüne kadar her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu.

Öte yandan, torba yasaya göre terörle mücadele kanununa göre istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı kalkıyor. Terörle mücadelede yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılması sırasında yaralananlar memur olabilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alacakları yetki belgesi için yapacakları harcamalar 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

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