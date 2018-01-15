İşsizlik oranını değerlendirdi

TUİK tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıl başında başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçlarının net olarak ortaya çıktığını söyledi.









İşsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalarla 2017’nin her ayında istihdam edilen kişi sayısında artış, işsiz sayısında da gerileme gözlendiğini vurgulayan Zeytinoğlu: “Ekim ayı işsizlik oranının bir önceki aya göre 0.3 puan, 2016 ekim ayına göre ise 1.5 puan gerileyerek yüzde 10,3 olarak gerçekleşmesini memnuniyet verici buluyoruz. Sezonsal nedenlerle ekim ayındaki işsizliğin eylülden daha yüksek gelmesi beklenirdi. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı bir eğilim göstermesinde Kredi Garanti Fonu’nun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkili olduğunu görüyoruz." dedi.





İstihdam edilen kişi sayısının 2016’nın ekim ayına göre 1 milyon 378 bin kişi arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, “Ocak’tan bu yana, geçen yıla göre istihdam edilen kişi sayısında artan bir ivme var. 2015 ve 2016 yıllarında bu artışlar paralel seyir izlemişti veya ivmesi düşmüştü. İstihdam teşviklerinin olumlu etkisini buradan da görebiliyoruz. Umarız aynı eğilim sürer ve işsizlik tek haneli rakamlara düşer.” dedi.





-KSO Başkanı aralık ayı bütçe rakamlarını da değerlendirdi





Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan aralık ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2017 yılını OVP öngörüsünün altında bir bütçe açığıyla tamamlanmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Aralık ayında bütçe gelirlerimizin yüzde 21.6, giderlerimizin ise yüzde 5 artmasıyla 2017 yılını OVP’de öngörülenin altında bir açıkla kapadığımızı memnuniyetle görüyoruz." dedi.



