İşsizlik rakamları açıklandı

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandığını, işsizlik oranının geçen yıldan 0,7 puan gerileyerek yüzde 10,6 düzeyine gelmesinin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Genel trende göre bu aylarda işsizliğin mevsimsel etkilerle yönünü yukarı çevirdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, bunda Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkili olduğunu gördüklerini bildirdi.

Ayhan Zeytinoğlu, geçen yılın eylül ayından bu yana 1 milyon 233 bin kişinin istihdam edildiğini aktararak, "Geçen seneyle kıyasladığımızda 15 Temmuz'un etkilerinin silindiğini görebiliyoruz. Teşviklerin önümüzdeki dönem de istihdama katkı sağlayacak yönde sürdürülecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz ve tüm bu etkilerin 2018'de işsizlik oranına pozitif etki ederek azaltmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eylülde istihdam artışının ağırlıklı olarak hizmetler sektöründen geldiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının 0,3 puan azaldığını, hizmetler sektörünün payının 0,4 puan arttığını, inşaat sektörünün payının ise değişim göstermediğini görüyoruz. İşsizlikteki sağlıklı ve sürdürülebilir gerileme için sanayinin istihdam yaratmasını özellikle istiyoruz. İstihdam Şurası’nda Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki dönem için işsizliğin azaltılması kapsamında alınacak tedbirler ve teşviklerden bahsetti. Burada imalat sanayi sektöründe gelecek yılki teşviklerde ilave çalışanlarda tüm sigorta primleri ve vergilerin ödenmesi gibi kolaylıklar geleceğini söyledi. Bunu çok yerinde buluyoruz."





- "Kasımda bütçemiz 8,5 milyar lira fazla vererek iyi bir performans gösterdi"

Maliye Bakanlığı'nın kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, kasım ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artarak 65,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini, bütçe giderlerinin ise yüzde 11,8 yükseldiğini belirterek, giderlerin, gelirlerden daha fazla artmasına rağmen kasım ayında bütçenin 8,5 milyar lira fazla vererek iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.