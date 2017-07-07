İşsizlik yüzde 10'un altına inecek

(AA) -Bağlı, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlendiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda 81 ilin 2 kez tarandığını, ziyaretler yapıldığını vurgulayan Bağlı, şunları söyledi:

"Özellikle ülkenin kronik sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulma ve artı istihdam olarak formüle ettiğimiz istihdamla ilgili teşviklerin tanıtımı, işçi, işveren temsilcileriyle bir araya gelme, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgelerini ziyaret etme, onların sorunlarını dinleme, yerinde çözülmesi gereken sorunları yerinde çözme, karar alınması gereken hususları Ankara'ya taşıma ve karara bağlama amaçlı bir program yürütüldü."

Bağlı, artı istihdamın önündeki engelleri minimuma indirme ve problemleri çözme amacıyla mevzuatların güncellendiğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle yıl sonuna geldiğimizde Türkiye'de, işsizlik yüzde 10 bandının altına inmiş olacak ve Türkiye artı istihdam dediğimiz, istihdam programını başarıyla gerçekleştirmiş olacak. " diye konuştu.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır" programı başlatıldığını aktaran Bağlı, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Bağlı, yaptıkları risk analizlerinden ölümlü iş kazalarının yoğunluklu olarak inşaat sektöründe yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Sayın Bakanımız tarafından hedef sıfır olarak önümüze bir program konuldu. Hedef sıfır, iş ve meslek hastalıklarında, iş kazalarında ölüm oranlarını mümkün olan en alt düzeye çekmek, sıfır iş kazası, sıfır ölümlü iş kazası ama öncelik ve ağırlık olarak inşaat sektöründe bu şekilde bir program 13 Mayıs'ta Sayın Bakanımız tarafından startı verildi. Amacımız farkındalık oluşturmak, amacımız bu bilinci yaygınlaştırmak, amacımız bu kültürü oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili Türkiye, ilk defa müstakim bir iş sağlığı ve güvenliği kanuna sahip oldu. Daha önce iş kanununda, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu hükümet döneminde çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun, Avrupa standartlarında, ILO standartlarında bir kanun. Buna ilişkin bütün bir sistem kurulmuştur ama mutlaka ama mutlaka yapmamız gereken iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmak, bilincini oluşturmak, farkındalığını oluşturmak. Allah'ın izniyle artı istihdamda yakaladığımız başarıyı, inşallah hedef sıfırda da yakalayacağız."

Program doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini bildiren Bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yol gösteren, rehberlik eden, danışmanlık yapan, bilinç oluşturmaya çalışan bir bakanlık olarak sahada olduğunu belirtti.

Bağlı, Kocaeli'de çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını, şantiye ziyaretlerinde işçilerle bir araya geleceklerini kaydederek, işçilere ve işverenlere yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verileceğini sözlerine ekledi.