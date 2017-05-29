İstanbul Fatihine vefasızlık

İstanbul'un fethi kutlanırken fatih sultan Mehmet hana büyük vefasızlık yapılıyor. Fatih'in 3 mayıs 1481 yılında gebze hünkar Çayırı'nda vefat ettiği bölge rantçıları boy hedefi Birinci derece sit alanı ılan edilen bölgeyi ele geçirmek için bir çık oyun tezgahlanıyor. Son olarak. Tuzla belediyesinin hiç ihtiyaç olmamasına rağmen askeri alan içinden koruma altındaki sit alanına yol açması çeşitli yorumlara neden oldu. Fatih sultan Mehmet han 3 mayıs 1481 tarihinde 300 bin kişilik ofdusu ile sefere çıkacağı Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Tarihi hünkar Çayırı'nda 49 yaşında vefat eder ölümü üzerinde Hale'n şüpheler bulunmakta. Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğü tarihçiler tarafından açıklanmakta. Tarihi çeşme. Namazgah. Köprü ve Fatih anıtının bulunduğu bölge korunup açık hava müzesi haline getirilmesi gerekirken rantçıları burayı ele geçirme girişimleri tepki ve nefretle karşılanıyor Kocaeli'nin devlet yöneticileri hünkar çayırına sahip çıkıp korumalı Bölge ile ilgili www.gebzegazetesi.com Olarak yaptığımız geniş haber ve makaleleri okuyup canlı yayını izleyebilirsiniz.