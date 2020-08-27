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İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tır ile pikapın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yol ulaşıma kapandı.

İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:03

Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden palet yüklü 21 TG 389 plakalı tır, arıza nedeniyle otoyolun kenarına park eden kamyon lastiği taşıyan 34 AEB 610 plakalı tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 34 RA 9773 plakalı pikapın da karıştığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının durması sonucu araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle araçlar, Körfez turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.






AA
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