İstanbul'da Kredisiz Ev Alma Fırsatı

İlk kez bir ev kredisi alacaksanız, tüm finansman seçeneklerini sıralamak zor olabilir. Gerçekten ne kadarlık bir evin maliyetini karşılayabileceğinize karar vermek için zaman ayırın ve ardından buna göre finanse edin. Önemli miktarda bakiye ayırabilirseniz, yeterli gelire sahip olabilirseniz, borç verenler ve en fazla finansman seçenekleri ile daha fazla pazarlık gücüne sahip olacaksınız. En büyük kredi için bastırırsanız, daha yüksek bir risk ayarlı oran ve özel ipotek sigortası sunulabilir. Elbette banka kredileri dışında seçeneklerde mevcut.

İlk kez bir ev kredisi alacaksanız, tüm finansman seçeneklerini sıralamak zor olabilir. Gerçekten ne kadarlık bir evin maliyetini karşılayabileceğinize karar vermek için zaman ayırın ve ardından buna göre finanse edin. Önemli miktarda bakiye ayırabilirseniz, yeterli gelire sahip olabilirseniz, borç verenler ve en fazla finansman seçenekleri ile daha fazla pazarlık gücüne sahip olacaksınız. En büyük kredi için bastırırsanız, daha yüksek bir risk ayarlı oran ve özel ipotek sigortası sunulabilir. Elbette banka kredileri dışında seçeneklerde mevcut.

Bir ipotek seçerken, sabit veya değişken bir oran, ipoteğinizi ödemek için yıl sayısı ve peşinatınızın büyüklüğü arasında karar vermeniz gerekir. Konvansiyonel krediler hükümetin sigortalamadığı ipoteklerdir. Koşullarınıza bağlı olarak, faizsiz tasarruf şirketleri aracılığı ile üstelik şimdi devlet garantili krediler alabilirsiniz.

Son 30 yıldır hizmet veren tasarruf finansman şirketleri devlet eli ile yasalaştı. Artık bu faizsiz finansman seçeneğini değerlendirmeye de alabilirsiniz.

Kredisiz ve Faizsiz Nasıl Ev Satın Alabilirsiniz?

Birevim gibi 30 yılı aşkın süredir hizmet veren firmalar bu günlerde çok daha fazla tercih ediliyor. Çünkü faizsiz finansman şirketleri artık BDDK ve TMSF takibinde yasalaştı. Artık devlet eli ile daha sıkı takibi yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu şirketler ile ilgili şikâyet bulmak gerçekten zor. Tamamen geleneklerimize uygun, basit mantıkla imece yöntemi ile hizmet veren bir yapıya sahiptir.

Faizsiz ev satın almak için gelirinizi ve her ay ne kadar bütçe ayırabileceğinizi analiz edin. Sonrasında işiniz kolaydır. 18 yaşını geçmiş herkes başvuruda bulunabilir. Gelir belgesini getirmesi yeterlidir.

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Faizsiz,

Kredisiz,

Taksit tutarınızı kendiniz belirleyin,

Şartlarınıza uygun sistemde ev sahibi olun.

Alanında uzman müşteri temsilcileri deneyimleri ile birçok konuda sizlere rehber olabiliyorlar. Riskle birlikte daha büyük bir kredi almanın yararını birlikte tartabilirsiniz.