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İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Gebze'de defnedildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen taksi şoförünün cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülen taksici Gebze'de defnedildi

31 Ekim 2019 Perşembe 15:27

  İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü öne sürülen taksi şoförünün cenazesi Gebze'de toprağa verildi.

Taksi şoförü Yunus Sancak'ın (60) cenazesi, Gebze ilçesindeki Tatlıkuyu Merkez Camisi'ne getirildi.

Sancak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Şüpheli Y.K, taksi şoförü olan arkadaşı Yunus Sancak'ın kullandığı araçla önceki gece Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Taşköprü Caddesi'ne gelmiş, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.K. silahla Yunus Sancak'a ateş etmişti.

Hastaneye kaldırılan Sancak, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cinayet şüphelisi Y.K. Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.



AA
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