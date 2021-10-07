İstanbul'daki Askeri Müzeyi Gezdiniz mi?

Müzeler devlet ve milletlerin tapu senedi hafıza deposudur . Kent müzeleri şehirlerin hazinesi şirketlerin marka değeridir.

Dünyanın birçok ülkesindeki müzeleri gezip görünce neden Türkiye'de müzeciliğe önem verilmez diye üzülürüm.

Altay dağlarında Yenisey ırmağı vadisinde dağ başında bir köy olan kadim Türk yurdu. Turan köyündeki Turan müzesi bölgenin tarihine ışık tutarken Türkiye'de büyük kentlerimizde bile kent müzelerinin olmaması kültür tarihimiz açısından büyük bir ayıptır.

Türkiye'de 180 yıl önce ilk özel sektör sanayi kuruluşunun kurulduğu İpek halıcılığı Dünyaya tanıtan Gebze Hereke bölgesine sanayi müzesi kurulması için yıllarca verdiğim mücadele başarısız oldu sesimizi duyuramadık .

Hereke Nihat Ergün ve Fikri Işık gibi iki bilim sanayi ve teknoloji bakanı çıkarmış. Haluk Dursun gibi kültür bakanı müsteşarı yetiştirmiş bir bölge .

Vakit geçmiş değil Türk Tarih kurumundan sorumlu Başbakan yardımcısı olan eski sanay Bakanı Sn. Fikri Işık işe el atar . Çürüyüp yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan herekedeki tarihi fabrika binalarını koruma altına aldırıp Türkiye Bilim Sanayi ve İpekçilik müzesi kurdurarak gök kubbede hoş bir seda bırakır sanayi tarihimize ışık tutar. İpek halıcılığın yeniden Hereke'de canlanmasına vesile olur bu tesbitlerden sonra sizlere askeri müzeyi anlatmak istiyorum .

Askeri müzeyi bu güne kadar gezmeyenler kendilerine zaman ayırıp vakit geçirmeden çocukları ile birlikte istanbul harbiyedeki askeri müzeyi gezmelerini tavsiye ederim.

Genel Kurmay başkanlığımız İstanbul'un fethinin anısına 1453 adını verdikleri Askeri müzede binlerce yıllık Türk tarihi askeri tarihimiz savaşlar tarihine ışık tutan bilgi ve belgeleri sergiliyor .

Müzede sergi salonları askeri malzemeler tablolar insanı derinden etkiliyor. İhtişamlı tarihimize yolculuğa çıkarıyor öğleden sonra verilen mehter gösterileri ile ziyaretçileri coşturuyor .

Merak ediyorum askeri müzeyi acaba kaç belediye başkanımız gezdi .

Yerel seçimler yaklaştı vakit varken tüm belediye başkanlarına bir tavsiyem var askeri müzeyi gezip şehirlerinize kent müzesi kurarak başkanlığınızı taçlandırın küçük de olsa bir kent müzesi kurun .

Tarih ve kültür miraslarınızı koruyup müzelerde yaşatalım.