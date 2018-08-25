İstanbul’dan Erzurum’a Seyri Alem

“Gitmediğiniz yer, sizin değildir.” diyerek Devri Alem Belgesel programı olarak yollardayız. Türkiye’nin bir çok il Derneği Federasyonu’nun katılımı ile kurulan Yedi Renk, Tek Yürek Platformu Başkanı değerli kültür Adamı Ömer Erdoğan beyin daveti ile Erzurum üzerinden Malazgirt ve Tarihi Ahlat bölgesine gidiyoruz.

Malazgirt Meydan Muharebesinin 947. Yıl dönümü anma toplantılarına katılmak üzere, önce Erzurum’a gitmek için İstanbul’dan yola çıktık..

Sabiha Gökçen’den Anadolu Jetle uçuşa başlıyoruz. Gebze semalarındayız. Kuzey Marmara Otoyol inşaatı hızla ilerliyor. Osmangazi Köprüsü, Körfezin inci gerdanlığı gibi duruyor. Samanlı dağları ve İznik gölü muhteşem bir tablo gibi duruyor, Yeşil orman örtüsünü geride bırakıp Nallıhan ve Beypazarı’nın toprak yapısı ve Sarıyer barajı görülmeye değer. Ankara ve Esenboğa havalimanı üzerinden İç Anadolu bölgesi dağları ve ovaları ile insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Kızıl ve yeşil ırmağın doğduğu Kızıl dağın zirvesini seyir ederek, Erzincan iline geliyoruz. Erzincan dağları heybetli. Fırat nehrinin kaynağı ve en önemli kökü Olan Karasu nehrini takip ederek, Erzurum havaalanına iniyoruz. Erzurum’da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in misafiri oluyoruz. Belediye Başkanı bizlere Erzurum’la ilgili önemli Bilgiler veriyor. Sorumuz üzerine Nenehatun’un dünyaya geldiği Pasinler’deki Evi kamulaştırıp kültürümüze kazandıracağını açıklıyor. Başkan beye. Zaferlerimiz ve şehitliklerimiz kitabımızı hediye ediyoruz

ZAFERLER TARİHİMİZDE ERZURUM

Erzurum, kültür tarihimizin önemli bir kilometre taşıdır. Erzurum diyince biraz durup düşünmek ve tarihi hafızamızı yoklamamız gerekir. Erzurum, İslam medeniyeti ile Hazreti Osman döneminde tanışıp, Türkler Erzurum’a binlerce yıl önce gelir yerleşirler. Selçuklular, Osmanlılar, Erzurum’da medeniyet kurar, 12 Mart 1918’de Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu ile yeni bir dönem başlar, 24 Temmuz 1919’da Erzurum kongresinin toplanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü yazılır ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş mührü Erzurum’da vurulur.

Erzurum, evliyalar diyarıdır. Erzurum şehitler yurdudur. Erzurum alimler, şairler ve gönül sultanlarının memleketidir. Halk aşığı, gönül insanı Yunus Emre’nin gerçek mezarının Erzurum’da olduğunu acaba kaç kişi biliyor. Yunus Emre’nin gerçek kabri Erzurum Dutçuk köyündedir. Erzurum’a gidince gönlüm coşar, Palandöken dağlarının zirveleri beni heyecanlandırır. Hem yaz hem kış Erzurum bir başka güzeldir. Erzurum’un dört mevsimi doya doya yaşanmalı, Erzurum anlatılmalıdır.

ERZURUM GEZİ NOTLARI

Erzurum’a bir çok kez gittim. Erzurum ile ilgili bir çok toplantıya katıldım, bir çok gönül dostu insan tanıdım Erzurum’dan. Erzurum’un vefalısı tam vefalıdır. Erzurum’a gelip de Nene hatunların tarih yazdığı ve dadaşların Ermeni ve Ruslara geçit vermediği tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarını ziyaret etmemek olur mu? Tabyalara gitmek üzere yola çıkıyoruz. Daha önce Askeri bölge içinde olan ve bin bir güçlükle gidilen Tabyalar isabetli bir kararla ziyaretçilere açılmış. Ayrı bir yoldan tabyalara çıkarken bir askere kimliklerimiz bakıyor ve Tabyalara çıkıyoruz.

Aziziye tabyaları Nenehatun’un tarih yazdığı bir yer. Rusların tabyayı bastığı haberi şehire gelince eline satırı alan ve çocuğunu samanlığa saklayan Nene hatun Erzurumlu erkeklere seslenerek ne duruyorsunuz Vatan ,Namus,din ve Erzurum elden gidiyor ne duruyorsunuz diyerek, yola çıkan satırı ile Rus ve Ermenileri perişan ediyor. Nene hatun ismi Türk kadınını kahramanlığını yansıtıyor.

Aziziye tabyasında Nenehatun’un mezarını ziyaret ederek Ruhuna Fatiha okuyup tabyada çekimlerimize başlıyoruz. halen Rus ve Ermeni zulmünü yansıtan tabyanın penceresindeki kan izleri bizleri dehşete düşürüyor. Rus ve Ermeniler burada kı askerlere karşı korkunç vahşet yapmışlar. Şehitler ve gaziler için gerçek abideler, çeşmeler ve fidan dikme olduğunu bir kez daha hatırlayarak Aziziye tabyasından ayrılıyoruz.

Şimdiki durağımız Mecidiye tabyası, Bir zamanlar askeri birlik merkezi olan Mecidiye tabyası Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Tabyanın içine girip Tabya duvarlarından Erzurum’u kuş bakışı seyrediyoruz. Mecidiye tabyasından Erzurumu seyretmek ve geçmişte Erzurum’da yaşanmış olayları düşünmek insanı etkiliyor.

Erzurum şehir merkezinde yorgunluğumuzu atmak için Cağ kebabınını dünyaya tanıtan ve patentini alan Kemal beyin kebap salonuna gelip Palandöken dağının kekik otlarından beslenen kuzu etinden yapılan cağ kebaplarımızı, Erzurum kadayıf dolmasını yiyerek Hasankaleye doğru yola çıkıyoruz.



