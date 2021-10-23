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İSTASYON SALI PAZARI, KARTEPE KENT ÇARŞISI’NA TAŞINIYOR

Uzun zamandır İstasyon Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı, yapımı tamamlanan Kartepe Kent Çarşısı’na taşınıyor. Dumlupınar Mahallesi’nden Kartepe Kent Çarşısı’na her 15 dakikada bir ücretsiz ring servis yapılacak.

İSTASYON SALI PAZARI, KARTEPE KENT ÇARŞISI'NA TAŞINIYOR

23 Ekim 2021 Cumartesi 23:39


 

 

Her geçen gün gelişen Kartepe’de İstasyon Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı bölgede vatandaş ve araç yoğunluğuna neden oluyordu. Bölgede trafik kaosuna sebep olan Salı Pazarı, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren yeni açılan ve Kocaeli’nin en büyük kapalı pazarı olan Kartepe Kent Çarşısı’nda hizmet vermeye başlayacak.

 

EN BÜYÜK KAPALI ALAN

7500 metre kare kapalı alana sahip olan Kartepe Kent Çarşısı’na taşınacak Salı Pazarı için gereken tüm çalışmalar tamamlandı. Kartepeli vatandaşların daha konforlu ve güvenli, alış veriş yapabileceği Salı Pazarı bu hafta yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

 

ÜCRETSİZ RİNG SERVİS YAPILACAK

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hazırlık ile Dumlupınar Mahallesi’nden Salı Pazarı’na gelen vatandaşların mağdur olmamaları için Dumlupınar Mahallesi Muhtarlık önünden 15 dakika aralıkla Kartepe Kent Çarşısı’na ücretsiz ring servis yapılacak.

 

MODERN KAPALI PAZAR

Kartepe Kent Çarşısı idari tesis alanı 152 metrekare, kapalı alanı 7 bin 500 metrekare, açık oturma alanı 190 metrekareden oluşuyor. Kapalı alanda ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, müşteri deneme kabinleri bay-bayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaleti, 3’er adet bay-bayan tuvalet ve kafeterya yer alıyor.





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