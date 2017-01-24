İstasyon’a kapalı Pazar!

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatının düzenlediği Barış ve İstasyon mahalleri Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iki mahalleye ilişkin yatırımların ve projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara ve Ak Parti Mahalle teşkilatı üyeleri katıldı.

SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN

Toplantının açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, “Anayasa oylamalarının son tur oylamaları da tamamlandı. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Nisanın birinci ya da ikinci haftasında ülkemizde bir referandum gerçekleşecek. Artık bu saatten sonra söz de karar da milletindir. Milletimizin desteğiyle anayasa paketinin yüksek bir oyla geçeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SPOR YAPMAYA DAVET ETTİ

Toplantıda iki mahalleyi de kapsayan bir sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “İstasyon Mahallesi bundan önceki yıllarda hizmet konusunda arada kalmış bir mahalle idi. Fakat artık İstasyon Mahallesi en çok hizmet alan büyük projelerle canlanan ve Marmaray Projesi ile de daha da parlayacak bir mahallemiz. İstasyon Mahallemize kazandırdığımız şu an içinde bulunduğumuz Bilim Sanat Merkezimizde bayanlara özel spor faaliyetlerimiz var. Tüm bayanları buralara spor yapmaya davet ediyoruz. Bu merkezler sizler için yapıldı size hizmet için yapıldı.

MODERN KAPALI PAZAR GELİYOR

İstasyon mahallesi için önümüzdeki yıl için bir kapalı pazar yeri projemiz var. Sokak arasında açılan açık pazarı kaldırıyoruz. Bu sayede hem pazar esnafını hem de mahalle sakinlerini bu çileden kurtaracağız. 6 dönüm arazi üzerine kurulacak kapalı pazar yeri sayesinde 2018 yılı sonunda bu pazarı da kaldırmış olacağız “dedi.