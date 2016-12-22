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İşte 5 aylık bilanço

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda faaliyet gösteren FETÖ/PDY’ye ait özel okul, yurt, özel etüt merkezi ve dershanelerde görevli müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, hizmetli ve güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 444 kişinin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube’de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İşte 5 aylık bilanço

22 Aralık 2016 Perşembe 22:23


Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu zaman kadar Gebze Kaçakçılıkla Mücadele Şube Amirliği tarafından 149 kişinin, Gebze Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından ise 31 kişi olmak üzere toplamda 180 kişinin ifadesinin alındığı, bunlardan müdür ve müdür yardımcıları olan idarecilerden ByLock kullandığı belirlenen 23’ünün tutuklandığı öğrenildi. 264 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan ifadeler sonucunda ByLock programı kullanmayanların, Bank Asya hesaplarında yüklü miktarda para hareketi olmayanların ve imamlık misyonu üstlendiğine dair herhangi bir iddia ve delil bulunmayanların ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İşte 5 Aylık Bilanço
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