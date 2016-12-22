İşte 5 aylık bilanço

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu zaman kadar Gebze Kaçakçılıkla Mücadele Şube Amirliği tarafından 149 kişinin, Gebze Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından ise 31 kişi olmak üzere toplamda 180 kişinin ifadesinin alındığı, bunlardan müdür ve müdür yardımcıları olan idarecilerden ByLock kullandığı belirlenen 23’ünün tutuklandığı öğrenildi. 264 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan ifadeler sonucunda ByLock programı kullanmayanların, Bank Asya hesaplarında yüklü miktarda para hareketi olmayanların ve imamlık misyonu üstlendiğine dair herhangi bir iddia ve delil bulunmayanların ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.