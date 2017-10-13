İşte gripten korunmanın yolları!

Gripten korunmanın yollarını anlatan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Mehmet Yılmaz, “Gribin mevsimsel seyri aralık ayında başlar, mart ortasına kadar devam eder. Şu anda bir salgın yok” dedi

Grip sonbaharı yaşadığımız şu günlerde en fazla merak edilen konuların başında yer alıyor. İklim değişiklikleri ile ani hava değişimleri sıklıkla görülürken ara mevsimlerin yerini yazdan kışa keskin geçişler aldı. Bu ani değişimler grip ve soğuk algınlığı için adeta davetiye çıkartıyor. ‘Vatandaşlar tarafından grip tedavisi nasıl yapılır, neler gribe iyi gelir, grip nasıl geçer’ gibi soruları İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Mehmet Yılmaz cevapladı.

“ARALIKTA GRİP BEKLİYORUZ”

Konu hakkında açıklama yapan Mehmet Yılmaz, “Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, aniden başlayan 39 derece üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Şikayetlerde göz yaşarması, burun akması, hapşırık, hafif kırgınlık bulguları vardır. Soğuk algınlığı genelde ayakta geçirilir. Gribin mevsimsel seyri aralık ayında başlar mart ortasına kadar devam eder. Okulların açılmasıyla birlikte mevsim normallerinde soğuk algınlığı devam ediyor, ama bir salgın yok” dedi.

“BOL SIVI TÜKETİN”

Aralık ayında gribi beklediklerini ve durumu yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, “Grup solunum yoluyla kişilere bulaşabilir. Ellerin bolca sabunlu su ile yıkanması, hapşırırken kola doğru hapşırmak gerekiyor. Grip biriyle çok samimi olmamak gerek, güvenli mesafe 1 metredir. Antibakteriyel jellere gerek yok, sabun çok daha güçlüdür. Bol sıvı tüketilmeli, sebze ve meyve bol bol yenmeli” ifadelerini kullandı.