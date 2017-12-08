İşte Kadın Zirvesi Yapıldı

5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesi Türkiye’nin dört bir yanından girişimci ve iş dünyasına katkı sağlayan binlerce kadının katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Congresium'da, düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katılarak konuşma yaptı. Kadın hakları ve kadının iş dünyasındaki yerinin konuşulduğu toplantıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve protokol iş hayatında iz bırakan kadınlara plaket vererek onurlandırdı.

KO-MEK’TEN ERDOĞAN’A PİRİ REİS KADIRGASI

Türkiye’nin dört bir yanından girişimci kadınların katıldığı zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları (KO-MEK) ‘te eğitim alarak kendi ekonomisine katkı sağlayan kadın kursiyerlerimizde zirvede yerini aldı. Milli istihdam seferberliğine verdiği katkı ile adından söz ettiren KO-MEK’in bayan kursiyerleri program sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek KO-MEK kurslarında kursiyerler tarafından İstanbul Deniz Müzesi’nde bulunan kadırgadan esinlenerek yapılmış olan ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı bulunan 25 çift kürekli “Piri Reis Kadırga” tablosunu hediye etti. Kursiyerler ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kuruluşundan bu yana binlerce kadın girişimcinin ufkunu açarak birer meslek sahibi olmalarını sağlayan KO-MEK’in iş hayatına kazandırmış olduğu kadın girişimciler ve istihdama vermiş olduğu katkılar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

KO-MEK KADINLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Şimdiye kadar 12 ilçede 43 kurs merkezinde 326 farklı branşta 470.781 kişiye eğitim veren KO-MEK, alanında uzman Usta Öğreticiler eşliğinde eğitimlerine devam ediyor. Birçok ev hanımının hayaline ışık olan KO-MEK, kursa katılan kursiyerlerin hem eğitim hem de sosyal hayatlarına katkı sağlamaktadır. Kursiyerleri günlük monoton hayatlarının dışına çıkararak adeta bir terapi merkezi haline gelen KO-MEK, oluşturduğu aile ortamı sayesinde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.