İşte Kocaeli trafiğindeki araç sayısı

İlimizde en fazla motorlu araç sayısındaki artış otomobilde oldu. Kocaeli’de otomobil sayısı aralık ayı sonu itibariyle 209 bin 70’e çıktı.

BİR YILDA 23 BİN YENİ ARAÇ

TUİK’in açıkladığı istatistiğe göre ilimizde otobüs ve motosiklet haricinde tüm araç türlerinin sayısında artış oldu. Aralık ayı sonu itibariyle ilimizde kayıtlı 209 bin 70 otomobil, 8 bin 95 minibüs, 7 bin 295 otobüs, 68 bin 409 kamyonet, 25 bin 252 motosiklet, 22 bin 520 kamyon, 16 bin 142 traktör ve 1043 özel amaçlı araç bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde ise ilimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 334 bin 539’du. Kocaeli’de bir yılda trafiğe 23 bin 287 yeni araç trafiğe çıktı.

11 BİN ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

TÜİK’in verdiği rakamlara göre Kocaeli'de Aralık ayı sonu itibariyle 11 bin 959 aracın devri yapıldı. En fazla devir 8 bin 482 işlemle otomobilde oldu. Otomobilin yanı sıra 2 bin 33 kamyonet, 445 kamyon, 283 motosiklet, 310 traktör, 215 minibüs, 169 otobüs ve 22 özel amaçlı aracın devir işlemi yapıldı.