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İşte Kocaelili Vekillerinin Telefon Faturaları

İşte Kocaeli Milletvekillerinin telefon faturaları...

İşte Kocaelili Vekillerinin Telefon Faturaları

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:44

TBMM’nin CHP’li katip üyesi olan Adana milletvekili Elif Türkmen’in 2 milyon TL’lik iletişim faturası sonrasında diğer vekillerin de faturaları hakkında bazı rakamlar ortaya atıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2 milyon TL’lik cep telefonu faturasıyla gündeme gelmesinin ardından toplumda tepkiler oluşmuştu. Türkmen’in 13 aylık olan bu faturayı meclis ödettiğinin ortaya çıkmasının ardından CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de ‘divan üyeliği’ bulunan CHP’li milletvekili Türkmen’den bu görevinden istifasını istedi. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan fatura olayının ardından diğer milletvekillerinin faturaları da merak konusu oldu.

KOCAELİLİ VEKİLLERİN FATURALARI

Kocaeli milletvekillerinin iletişim faturaları hakkında da bazı rakamlar ortaya atıldı. Bu rakamlara göre; AK Parti milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın 179.40 TL, Cemil Yaman’ın 116,70 TL, İlyas Şeker’in 62,35 TL, Zeki Aygün’ün 265,95 TL, Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun 864 TL, Mehmet Akif Yılmaz’ın 92,90 TL, Sami Çakır’ın 229,60 TL; CHP milletvekillerinden Haydar Akar’ın 210,10 TL, Fatma Hürriyet Kaplan’ın 804,75 TL, Tahsin Tarhan’ın 463,80 TL ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın 5863.50 TL’lik fatura ödediği öğrenildi.


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