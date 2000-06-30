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İşte Kocaeli'nin 15 Temmuz programı

İşte Kocaeli'nin 15 Temmuz programı

İşte Kocaeli'nin 15 Temmuz programı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:45

 Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği 15 Temmuz anma etkinleri programı belli oldu.

11 Temmuz 2017 Günü;

 

  • 10:00 : 15 Temmuz Judo Müsabakası,

       Başiskele Spor Salonu Saat: 10:00-16:00

  • 11:00 : Darıca Kaymakamı ve ilçe protokolünün, Nene Hatun Mezarlığındaki 15 Temmuz Şehidinin kabrini ziyaret ederek karanfil bırakması,
  • 11:00 :Bağçeşme asker ve polis şehitliğinin il protokolünce ziyaret edilmesi,
  • 13:45 :İl merkezi Fevziye Camiinde (İlçelerde belirlenecek merkez camilerinde) öğlen namazına müteakip şehitlerimizin ruhuna mevlid-i şerifler ve duaların okutulması, mevlit şekeri ile ikramların yapılması,
  • 16:00 :İl Spor Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde (İzmit, Derince ilçeleri) Milli Birlik ve Vatan, Bayrak Sevgisi konularında kitap okuma etkinliği yapılması,
  • Şehir meydanlarına 15 Temmuz anı defterlerinin konulması,

 

12 Temmuz 2017 Günü;

 

  • Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
  • 12:00-14:00  : Çınarlı Muhtarlık meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masa tenisi müsabakası düzenlenmesi,

 

13 Temmuz 2017 Günü;

 

  • Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
  • Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü aylık Senatosunun özel gündem ile toplanması, 70 kişilik öğretim üyesi ile basına açık olarak 15 Temmuz bildirisi sunulması,
  • 14:00-16:00  :Atatürk Spor Salonu Basketbol Turnuvası,
  • 19:00-22:00  : “15 Temmuz Din ve Değerlerimiz” paneli, Dolphin Konferans Salonu,
  • İzmit Atletizm sahasında çocuk spor etkinlikleri düzenlenmesi,

 

14 Temmuz 2017 Günü;

 

  • Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,
  • 10:00 : Yaz Kuran kurslarındaki tüm öğrenciler ile 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Özel Programı,
  • Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve namaza müteakip ilimiz ve ülke çapında okunan Hatm-i Şeriflerin dualarının yapılması,
  • 16:00-18:00  : Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anma Programı,
  • 19:00 : Şehit yakınları ve gaziler ile akşam yemeği, (The Ness Hotel)

 

15-16 Temmuz 2017 Günü;

 

  • 20.30-20.45 : 249 Hafızın Alana yerleşmesi,
  • 20:45-21.00 : Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  • 21:00-21:30 : Protokol Konuşmaları
  • 21.30-22.15  : 249 Hafız Kuran-ı Kerim Hatmi Son Cüzlerin Okunması    
  • 22.15-22.30 : Hatim Duası (İl Müftüsü Yusuf DOĞAN tarafından)
  • 22.30-23.15 : Cumhurbaşkanımızın Hitapları (İstanbul)
  • 23.15-23.30  : 15 Temmuz Belgesel Film Gösterimi
  • 23.30-24.00 : Konser Grup Tillo
  • 00.13-00:30 : Sala Okunması - Alanda ve Kocaeli Geneli Camilerde (İl Müftülüğü)
  • 00:30-01:00 : 15 Temmuz Sohbeti (Mehmet Emin Ay)
  • 01.00-01.30 : Kuran-ı Kerim Tilaveti (Kuran Okuma Dünya 1.Hafızlar)
  • 01.30-02.00 : Şiir Dinletisi – Serdar Tuncer
  • 02.00-02.30  : Konser – Ömer Karaloğlu          
  • 02.32-03.10 : Cumhurbaşkanımız ve Protokol Üyeleri Hitapları (TBMM)
  • 03.10-04.50  : Milli İrade ve Demokrasi Nöbeti
  • 05.30-06.00 : Cumhurbaşkanımızın Hitapları (Beştepe Millet Camii)
  • 06.00-07.00: Kapanış ve İkramlar – Çorba, Simit Çay vb. 
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