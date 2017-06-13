İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında;“Toplantımızda çok önemli, değerli ve yararlı görüşler ifade edildi. Aslında bugün biz Türkiye’nin ve ilimizin istihdam meselesine dönük mesleki yüksek öğrenimde karşılaştığımız konuları ve sorunları konuşurken, Türkiye’nin geleceğini de konuşuyoruz. Türkiye’nin geleceğe dönük büyük yürüyüşünde en büyük zenginliği olan nitelikli insan gücünü ve buna dönük beklentilerin karşılanmasını konuşuyoruz.

“ DEĞERLİ HOCALARIMIZIN ÇOK BÜYÜK BİR GÜCÜ VAR VE BU TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR”

Kocaeli; Türkiye’nin büyük yürüyüşüne zenginlik, yenilik ve derinlik katan bir büyükşehirdir. Bu noktada Kocaeli’de ki üretim bölgeleri, kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve firmaları bazında talep edilen, beklenilen ve aranılan insan gücünün yetiştirilmesi en öncelikli işimizdir. Tabi bunu orta öğretimden başlayarak Meslek Yüksek Okullarımıza kadar bir bütün olarak düşünüyoruz. Bu doğrultuda Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Kocaeli’de başlatılan çalışmalar perspektifinde birinci değerlendirme toplantısında Sayın Rektörümüz tarafından ifade edilen bir Meslek Yüksek Okulları ve reel sektörle ilgili ilişkileri konusunda bir Çalıştay hazırlığımızda bulunuyor. Bugünkü toplantımız bu Çalıştay öncesinde bir ön arama ve tarama toplantısı şeklinde gerçekleşti. Bu toplantıda iki temel alanda mutabakat sağladık. Bunlardan birincisi Meslek Yüksek Okullarımızda eğitim başlıkları ve eğitim alanlarına göre ilimizdeki üretim ve üretimi gerçekleştiren kurum, kuruluş ve firmalarımızda karşılıklı buluşmalar gerçekleşecek. Yani makine eğitimi veren Meslek Yüksek Okullarımız makine üretimi alanında üretim gerçekleştiren ve Kocaeli sınırlarında bulunan paydaşlarla buluşacaklar. Burada amacımız; üretimin çok yoğun bir rekabette gerçekleştiği uluslararası en yeni teknolojilerin kullanıldığı, maliyeti en aza indirilerek en yüksek teknolojinin kullanıldığı bir dönemde eğitim kurumlarımızın da buna dönük bir kendini tanımlaması ve iş gücü açısından sektörün reel beklentilerini karşılayacak bir düzey ve bilgi donanımıyla bu işin sağlanmasıdır. Bu reel sektörün uzun zamandır ifade ettiği nitelikli insan gücü yetiştirilmesine dönük beklentisinin karşılanması anlamına geliyor. Şüphesiz bu işbirliğinin tesis ve temin edilmesi eğitim veren Meslek Yüksek Okullarımız için aynı zamanda sektörün bu kurum ve kuruluşların doğrudan sürekli bir bağ kurmasını da gerektiriyor. Bunu çok önemsiyoruz ve bu buluşmanın Türkiye için de örnek olacağını düşünüyoruz. Bu Valiliğimizin koordinesinde ve tam anlamıyla desteğiyle gerçekleşecektir. Marka işin sekreteryası olarak görev alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm boyutlarıyla bu buluşmaların tarafı ve paydaşı olacaklardır. Çok değerli bir akademik kadromuz var. Bu kadronun fiziksel alt yapıları, laboratuvar imkanları, AR-GE imkanları da bu buluşmalarla daha da zenginleşecek, karşılıklı sağlanan iş birliğinde de çok daha öteye ulaşacak bir eğitim ve araştırma imkanı da olmuş olacaktır. Ortaya çıkacak sinerjinin çok önemli, anlamlı ve değerli olacağına inanıyorum. Türkiye güvenli bir şekilde hem yürüyor, hem de gelişiyor. Değerli hocalarımızın çok büyük bir gücü var. Bu Türkiye’nin gücüdür. Bunu yeni ve olması gereken boyutta karşılıklı güçlü ilişki ağına konu ettiğimiz zaman hedefi elde edeceğimizden hiçbir şüphem yok. Değerli Rektörümüze bu işbirliğinden ve ortaya koyduğu yakın mesaiden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemde umuyorum ki bu çalışmalarımız meyvesini verecektir.” diyen Sayın Valimiz katılım ve katkılarından dolayı herkese teşekkür etti ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.