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İstihdamda 3. sıradayız

İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli'nin istihdam etme anlamında 3'üncü sırada olduğunu belirterek, "Kocaeli olarak istihdam noktasında hedef gerçekleştirme anlamında birinciyiz" dedi. İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Türkiye genelinde işsizliğin en son verilere göre 12.8'e çıktığını belirterek, "Bilindiği gibi tüm dünyanın ortak sorunlarından biri işsizlik. Türkiye'de de bu noktada sıkıntı vardı ama Şubat'tan sonra bunun aşağıya ineceğini düşünüyoruz. Türkiye genelinde en son açıklanan verilere göre 12.8'lik bir işsizlik oranına çıktık. Belki Ocak'ta 13 oranına çıkabiliriz ama 7 Şubat 2017'de sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği ile ilgili talimatları sonucu hakikaten veriler büyük şekilde yükselmekte. Kocaeli'de ise 2015 Mart ayı 3 bin 303, 2016 Mart ayı 6 bin 413, 2017 Mart ayı 17 bin 211. 2015 Mart ayında 12 bin 287, 2016 Mart ayında 15 bin 521, 2017 Mart ayında ise 22 bin 423 açık iş sayısı mevcut" şeklinde konuştu. ulvi-yilmaz.jpg HEDEF 60 BİN Kocaeli'nin hedef gerçekleştirme anlamında birinci, rakamsal anlamda ise 3'üncü sırada olduğunu aktaran Yılmaz, "Kocaeli olarak istihdam noktasında, hedef gerçekleştirme anlamında birinciyiz. Ama rakamsal olarak baktığımızda İstanbul yaptığı 50 bin istihdamla birinci. İzmir ikinci, biz üçüncü durumdayız. Ama İstanbul'la Kocaeli'yi kıyaslamak doğru olmaz çünkü orada 220 bin işyeri var, burada bize bağlı 24 bin, SGK'ya bağlı 54 bin işyeri var. Bizim 5 katımız iş yeri olan bir yer. Ama hedef gerçekleştirme noktasında Türkiye'nin başında geliyoruz. Kocaeli Valiliği'nin koordinesiyle ve bütün sanayi odası, ticaret odası, organize sanayi bölgeleri, esnaf sanatkarlar ve muhasebeciler odasıyla yaptığımız toplantılar doğrultusunda hedefleri aldık ve bu hedeflere istinaden 60 bin hedefini koyduk. Bu hakikaten büyük bir rakam. Şu an Kocaeli'de 58 bin işsiz var. Hedefimiz 60 bin. Bu anlamda güzel çalışmalar içerisindeyiz"

İstihdamda 3. sıradayız

24 Mart 2017 Cuma 22:59

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İstihdamda 3. Sıradayız
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