İstihdamda GTÜ Mezunları Fark Atıyor

Üniversite sınavının ardından başlayan tercih maratonunda üniversite adayı öğrencilere tercihlerinde rehber olacak bir endeks daha kamuoyu ile paylaşıldı. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) tarafından, Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksinde Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) geçen yıl bulunduğu 7. sıradan, bu yıl 4. sıraya kadar yükseldi.

Ulusal ve uluslararası endekslerde önemli başarılar elde eden GTÜ, araştırma üniversitesi misyonun yanı sıra iş dünyasına nitelikli istihdam kaynağı oluşturuyor. GTÜ Mezunlar Derneği’nin de düzenli olarak mezunlar ile yaptığı çalışmalarda bu sonuçları destekler nitelikte bulgular ortaya çıkarıyor. Buna göre GTÜ öğrencileri 4. sınıfta ve ilk 6 ay içinde önemli ölçüde istihdam ediliyor. Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite ise şöyle;

1- Özyeğin Üniversitesi

2- Sabancı Üniversitesi

3- Boğaziçi Üniversitesi

4- Gebze Teknik Üniversitesi

5- İstanbul Teknik Üniversitesi

6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7- Koç üniversitesi

8- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

9- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

10- Yıldız Teknik üniversitesi