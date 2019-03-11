İstiklal Harbinde, İzmit 535 Şehit Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun 21. oturumu Orhan Gazi Salonunda Prof. Dr. Haluk Selvi başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Sakarya Üniversitesi-Prof. Dr. Haluk Selvi ‘’Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Karadeniz Sahillerinde Rus Bombardımanı’’, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Doç. Dr. Nuri Güçtekin ‘’Cephe Hattı Raporlarına Göre 1. Dünya Savaşı’nda İzmit Sancağından Şehit Türk Subaylarına Ait Künye Bilgileri’’, Balıkesir Üniversitesi-Dr. Ufuk Karakuş ‘’Yunan İşgalinin Kocaeli’nde Meydana Getirdiği Tahribat Hakkında Bir Belge: Değirmendere Mültecilerinin Zarar-Ziyan Beyannamesi’’, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen ‘’Kocaeli Servetiye Cephesinden Büyük Taarruz Zaferine: İstiklal Harbinde Kocaeli Şehitleri’’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Volkan Şenel ‘’Milli Mücadele Dönemi Rapor, Anı ve Belgelerine Göre Servetiye Köyü Çevresinde Yaşananlar’’ konularında tebliğlerini sundular.

KOCAELİ SAVAŞI YAKINDAN YAŞAYAN BİR BÖLGE OLMUŞTUR

‘’Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Karadeniz Sahillerinde Rus Bombardımanı’’ konusunda tebliğ sunan Prof. Dr. Haluk Selvi, “Ruslar, Karadeniz üzerinde Osmanlı’dan dört kat daha güçlü bir donanmaya sahipti. Bir gün Kefken’i, bir gün Ereğli’yi, Zonguldak’ı, Kozlu’yu bombalıyorlardı. Toplamda 33 kere bombaladıkları Karadeniz sahillerinden en büyük kaybı Zonguldak- Kozlu ve Ereğli yaşadı” dedi ve “Rusların İzmit Körfezini ele geçirme gayesi İstanbul’u istemelerindendir” diyerek tebliğini bitirdi.

7000 ÖĞRENCİDEN SADECE 29’U GERİ DÖNDÜ

Cephe Hattı Raporlarına Göre 1. Dünya Savaşı’nda İzmit Sancağından Şehit Türk Subaylarına Ait Künye Bilgileri konusuyla oldukça ilginç bilgiler sunan Doç. Dr. Nuri Güçtekin, “Devlet Madalyası alarak adını tarihe yazdıran Kastamonu Lisesi, 1916-17-18-19 ve 1920-21 olmak üzere 3 dönem mezun verememiştir” dedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında liselerden savaşa giden toplam 7000 öğrenciden sadece 29’u geri dönebilmiştir.

İSTİKLAL HARBİNDE İZMİT’TEN 535 ŞEHİT



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Türkmen ‘’Kocaeli Servetiye Cephesinden Büyük Taarruz Zaferine: İstiklal Harbinde Kocaeli Şehitleri’’ konulu tebliğini sundu. Konuyla ilgili olarak Zekeriya Türkmen, “Türklüğün imha planını hazırlamışlardı. 6 Nisan 1926 tarihinde İzmit’i tehdit etmeye başladılar ama karşılarında, direnişe geçen öfkeli bir yerel halk vardı” dedi ve toplamda 15 bin 55 şehidin verildiği İstiklal Harbinde 535 şehidin İzmit’ten olduğunu söyleyebiliriz” diyerek tebliğini bitirdi.