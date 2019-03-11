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İstiklal Marşı'nın Yıldönümüne Program

Büyükşehir Belediyesi İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programını gerçekleştirecek.

İstiklal Marşı'nın Yıldönümüne Program

11 Mart 2019 Pazartesi 12:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 12 Mart Salı günü “İstiklal Marşı; Aziz Milletimizin Diriliş Destanı” temalı Kılavuz Gençlik söyleşi düzenleyecek. Büyük ilgi görmesi beklenen söyleşiye, sanatçı Uğur Işılak ve Şair Yazar Serdar Tuncer katılacak. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan özel program saat 19.00’da başlayacak.

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