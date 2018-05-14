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İstikrar için meclis çoğunluğu da önemli

Başkan Karaosmanoğlu, 2008 yılında temelleri atılan günümüzde yeşil örtüsü ve huzurlu ortamıyla Barış Mahallesi’nde ki vatandaşların uğrak yeri olan parkın bir hizmet eseri olduğunu dile getirdi.

İstikrar için meclis çoğunluğu da önemli

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:32


2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan Barış Deresi’ne 40 dönümlük dev bir projeyle bölgeye hayat vermesinin günümüzde ki yansımasının eser siyaseti olduğunu bir kez daha bölgeyi ziyaretinde dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşımızın sesine kulak verdik. Hizmetlerimizin temelinde halkımızın talepleri ve önerileri var. Bu kapsamda daha dün gibi hatırladığım bu alan Gebze’mize hiç yakışmayan görüntüsüyle vatandaşlarımızın yaşamına hiç renk vermiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi huzurlu ve yem yeşil alanıyla halkımıza hizmet veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde ki siyasetimiz eser üzerine kuruludur. Burası da bunun en güzel ispatıdır” dedi.

 

“ULAŞIMDA DAHA BÜYÜK HİZMETLER KENTLERİMİZLE BULUŞACAK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ortaya koyacağı yeni ruhu bizleri daha büyük hedeflere doğru koşmamıza vesile olacak diyen Karaosmanoğlu, “16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye ve Kocaeli inşa etme sürecinin başlamasına çok az bir vakit kaldı. Kentimiz 2004 yılından itibaren çok önemli yatırımları ve hizmetleri aldı. Ancak bu hızımızı daha da artırmanın vakti gelmiştir. Yeni hükümet sistemiyle yerel yönetimler olarak bizler daha iyi imkanlarla halkımızın karşısında olacağız. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla birlikte şehirlerimiz daha yaşanabilir olacak. 24 Haziran’ın kentlere vereceği katkı da bu noktada devreye girecek. Alt ve üst yapıda yeni atılımlar olacak, ulaşımda da daha büyük hizmetler kentlerimizle buluşacak” açıklamasını yaptı.

 

“CUMHUR İTTİFAKI’NA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR DESTEK VERECEK”

Barış Mahallesi’nin tam ortasında bulunan ve yıllardır lağımların aktığı, çöplerin döküldüğü, zararlı hayvanların mekânı haline gelen dere, bölgenin en güzel parkı hale getirilmesinde yoğun bir çalışmanın neticesinde olduğunu da söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, proje kapsamında derenin bulunduğu vadinin hafriyatla doldurulup mahalle halkının birçok önemli ihtiyacını karşılayacak parkın bugün mutlu insanların aileleriyle vakitleri geçirdiği bir alan olduğunu da belirtti. Karaosmanoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyeciliğin ne demek olduğunu bilen bir lider olarak yerel yönetimlerde bizlerin önünü açtı. 2004 yılından itibaren hizmetlerimizin başında Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımının ve kararının olduğunu ifade etmek isterim. Aziz milletimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na çok daha büyük bir destek verecek” şeklinde konuştu.

 

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SAYISINA DA ULAŞMAKTIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı icraatlarının arkasında hükümetimizin sağladığı istikrar ve güven ortamına borçluyuz diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Yeni dönemde de istikrarın ve güvenin temininde meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur İttifakı’nın amaçlarının Mecliste sadece çoğunluğu elde etmek değil, aynı zamanda reformlar için gereken anayasa değişikliği sayısına da ulaşmaktır. İnanıyorum ki milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacaktır” diyerek tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu, Barış Mahallesi AK Parti temsilcileriyle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra 24 Haziran için yoğun bir çalışma içerisinde olmalarını da istedi. 

 

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