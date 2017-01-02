İstinat Duvarı yıkılmak üzere!

02 Ocak 2017 Pazartesi 17:49
Bazen tehlikeli sonuçlara neden olan istinat duvarlarına karşı vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. Gazetemizin whatsap ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar, Gebze Köşklüçeşme mahallesi 608/2 sokak da bulunan bir istinat duvarını fotoğraflayarak şikayette bulundular. Tuğlaları bile ortadan dökülen, istinat duvarından iyice ayrıldığı görüldü. Yoldan geçerken endişeli olduklarını belirten vatandaşlar yıkılma tehlikesi bulunan duvarın onarılmasını istediler.
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