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İstinat Duvarı yıkılmak üzere!

Gebze’de bir istinat duvarı neredeyse çökmek üzere.

İstinat Duvarı yıkılmak üzere!

02 Ocak 2017 Pazartesi 17:49

 Bazen tehlikeli sonuçlara neden olan istinat duvarlarına karşı vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. Gazetemizin whatsap ihbar hattına şikayette bulunan vatandaşlar,  Gebze Köşklüçeşme mahallesi 608/2 sokak da bulunan bir istinat duvarını fotoğraflayarak şikayette bulundular. Tuğlaları bile ortadan dökülen, istinat duvarından iyice ayrıldığı görüldü. Yoldan geçerken endişeli olduklarını belirten vatandaşlar yıkılma tehlikesi bulunan duvarın onarılmasını istediler. 
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İstinat Duvarı Yıkılmak üzere!
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