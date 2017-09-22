banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar ile istişare toplantıları devam ediyor

İstişare Toplantıları Devam Ediyor

22 Eylül 2017 Cuma 14:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantıları, İzmit’in mahalle muhtarlarıyla devam etti.  Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, ilgili yöneticiler ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda karşılıklı istekler konuşulurken, Efil tarafından yapılan hizmetler anlatıldı.

SİZLER İÇİN GÖREVDEYİZ

Toplantıda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmetlerin aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Efil, ‘’Sizler Büyükşehir Belediyemizin mahallelerdeki üçüncü gözüsünüz. Büyükşehir olarak biz bütün hizmetleri yapıyoruz, fakat yapamadığımız, haberimiz olmadığı yerlerde sizler bizim elimiz ayağımızsınız.  Bu toplantılarda biz mahallelerimizle bir araya geliyoruz. Toplantıya katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 çocuk babası intihar etti 2 çocuk babası intihar etti
TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu
Ankara'da kritik gün! Ankara'da kritik gün!
Üniversite sınavı kalkacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı?
Yukarı Çık

banner149

2 çocuk babası intihar etti
Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için...

Haberi Oku