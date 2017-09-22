İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar ile istişare toplantıları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantıları, İzmit’in mahalle muhtarlarıyla devam etti. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, ilgili yöneticiler ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda karşılıklı istekler konuşulurken, Efil tarafından yapılan hizmetler anlatıldı.

SİZLER İÇİN GÖREVDEYİZ

Toplantıda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmetlerin aktarıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Efil, ‘’Sizler Büyükşehir Belediyemizin mahallelerdeki üçüncü gözüsünüz. Büyükşehir olarak biz bütün hizmetleri yapıyoruz, fakat yapamadığımız, haberimiz olmadığı yerlerde sizler bizim elimiz ayağımızsınız. Bu toplantılarda biz mahallelerimizle bir araya geliyoruz. Toplantıya katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.