İsu Çalışanları Sağlık Taramasından Geçti!

Kocaeli’nin sağlıklı içmesuyu ihtiyacı yanı sıra altyapı ve arıtma tesisleri ile abonelerine modern işletmecilik hizmetleri sunan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalışan yönetici ve personeli sağlık taramasından geçirdi.

Sunduğu yatırım ve proje hizmetleri ile ülkemize de örnek olan İSU Genel Müdürlüğü, çalışan yönetici ve personelin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını da periyotlar halinde sağlıyor. Gelişen teknolojik yenilikler için eğitim programları yanı sıra yurt içi ve dışı teknik incelemeler sunan Kurum, personelin sağlık taramalarını da yakından takip ediyor.

İSU Kurum Tabipliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile birlikte, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği Çok Tehlikeli İşler grubunda çalışanlara her yıl ve Az Tehlikeli İşler grubunda çalışanlara da yönelik 3 yılda bir yapılması gereken periyodik sağlık taraması yapıldı. Koruyucu hekimlik kapsamında yapılan tarama, Genel Müdürlük ve 12 Şube Müdürlüğü ile şantiyelerde çalışan toplam 1035 personele yapıldı. Sağlık taramalarında personelin kan-idrar tahlilleri alındı ve akciğer filmi çekildi.

Yapılan tetkikler İşyeri Hekimlerince değerlendirilecek ve mevzuata uygun olarak çalışanların periyodik muayeneleri tamamlanacaktır. Değerleri normal olmayan çalışanlar, sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedavi olmaları sağlanıyor.