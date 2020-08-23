banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU dere yataklarını temizliyor

SU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde derelerin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için temizleme çalışmaları yapıyor.

İSU dere yataklarını temizliyor

23 Ağustos 2020 Pazar 08:49

İSU, küresel salgın korona virüsün (Covid-19) etkisini sürdürdüğü bu dönemde dere temizlik çalışmalarına hızını artırarak devam ediyor. Görev yapan personelin gerekli sağlık önlemleri alınarak yapılan dere temizlik çalışmaları kapsamında, 2020 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 186 kilometre uzunluğunda dere temizleme çalışmaları yapıldı. İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Hisardere, İzmit ilçesinde Kumla Deresi, Gebze Nene Hatun Deresi ve Derince ilçesinde Tahtalı deresinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Dereler, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot ve ağaçlardan temizleniyor. Çıkan malzemeler kamyonlarla depolama alanlarına aktarılıyor.

 

MİLLİ İRADE MEYDANINDA DERE TEMİZLİĞİ

Milli İrade Meydanında bulunan derede İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri 20 günlük çalışma ile beraber toplamda 700 metre uzunluğunda dere temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çevrede oluşabilecek kötü koku sorununun da önüne geçilmiş oldu.Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyonlardan ve otlardan temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Kocaeliler için yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Zarar gören yerler temizleniyor Zarar gören yerler temizleniyor
Turan Ailesinin acı günü Turan Ailesinin acı günü
Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor
Giresun'da sel felaketi, 3 ölü Giresun'da sel felaketi, 3 ölü
Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Yağmur ve sel felaketi gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. Allah beterinden korusun. Giresun sel felaketine...

Haberi Oku