İSU dere yataklarını temizliyor

İSU, küresel salgın korona virüsün (Covid-19) etkisini sürdürdüğü bu dönemde dere temizlik çalışmalarına hızını artırarak devam ediyor. Görev yapan personelin gerekli sağlık önlemleri alınarak yapılan dere temizlik çalışmaları kapsamında, 2020 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 186 kilometre uzunluğunda dere temizleme çalışmaları yapıldı. İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Hisardere, İzmit ilçesinde Kumla Deresi, Gebze Nene Hatun Deresi ve Derince ilçesinde Tahtalı deresinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Dereler, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot ve ağaçlardan temizleniyor. Çıkan malzemeler kamyonlarla depolama alanlarına aktarılıyor.

MİLLİ İRADE MEYDANINDA DERE TEMİZLİĞİ

Milli İrade Meydanında bulunan derede İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri 20 günlük çalışma ile beraber toplamda 700 metre uzunluğunda dere temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çevrede oluşabilecek kötü koku sorununun da önüne geçilmiş oldu.Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyonlardan ve otlardan temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Kocaeliler için yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.









