İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, verdiği hizmetlerin paydaş odaklı bir yönetim anlayışı ile daha kurumsal ve sürdürülebilir kılmak amacıyla, Kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında organizasyon yapısında görev değişiklikleri yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre görev değişiklikleri şu şekilde düzenlendi:

- Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’na, İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş,

- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na, Gebze Şube Müdürü Dr. Burak Kızılöz,

- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, Muhasebe Performans Şube Müdürü Ayşe Çakır,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Müşteri Hizmetler ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Nafiz Kızılkaya,

- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’na, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Fitoz,

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na, Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Osman Dalkılıç,

- İzmit Şube Müdürlüğü’ne, Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürü Murat Karagüzel,

- Karamürsel Şube Müdürlüğü’ne, Mekanik ve Bakım Onarım Şefi Selim Yılmaz,

- Gebze Şube Müdürlüğü’ne, Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik,

- Darıca Şube Müdürlüğü’ne, Dilovası Şube Müdürü İsmet Topal,

- Dilovası Şube Müdürlüğü’ne, Dilovası İçmesuyu İşletme Şefi Özay Numan Yandık,

- Kartepe Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra İçmesuyu Hizmetleri Şefi İhlas İlteriş Demir,

- Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne, Şube Müdürü Ahmet Eyüpreisoğlu,

- Muhasebe Performans Şube Müdürlüğü’ne, Muhasebe Uzmanı Ahmet Talha Özdemir,

- Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne, Karamürsel Şube Müdürü Suat Ayaz

- İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü’ne, Şube Müdürü Mustafa Tunçay











