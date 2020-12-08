banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında organizasyon yapısında görev değişiklikleri yapıldı.

İSU Genel Müdürlüğü'nde Görev Değişiklikleri

08 Aralık 2020 Salı 11:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, verdiği hizmetlerin paydaş odaklı bir yönetim anlayışı ile daha kurumsal ve sürdürülebilir kılmak amacıyla, Kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında organizasyon yapısında görev değişiklikleri yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre görev değişiklikleri şu şekilde düzenlendi:

- Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’na, İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş,

- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na, Gebze Şube Müdürü Dr. Burak Kızılöz,

- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, Muhasebe Performans Şube Müdürü Ayşe Çakır,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Müşteri Hizmetler ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Nafiz Kızılkaya,

- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi  Başkanlığı’na, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Fitoz,

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na, Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Osman Dalkılıç,

- İzmit Şube Müdürlüğü’ne, Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürü Murat Karagüzel,

- Karamürsel Şube Müdürlüğü’ne, Mekanik ve Bakım Onarım Şefi Selim Yılmaz,

- Gebze Şube Müdürlüğü’ne, Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik,

- Darıca Şube Müdürlüğü’ne, Dilovası Şube Müdürü İsmet Topal,

- Dilovası Şube Müdürlüğü’ne, Dilovası İçmesuyu İşletme Şefi Özay Numan Yandık,

- Kartepe Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra İçmesuyu Hizmetleri Şefi İhlas İlteriş Demir,

- Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne, Şube Müdürü Ahmet Eyüpreisoğlu,

- Muhasebe Performans Şube Müdürlüğü’ne, Muhasebe Uzmanı Ahmet Talha Özdemir,

- Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne, Karamürsel Şube Müdürü Suat Ayaz

- İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürlüğü’ne, Şube Müdürü Mustafa Tunçay

 




 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet
266 Kişiye Para Cezası 266 Kişiye Para Cezası
Evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi Evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi
DARICA’DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ DARICA’DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA...
269 adet İdari Para Cezası 269 adet İdari Para Cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatalak veya sürekli tedavi gören hastalara 19 yıldır ücretsiz nakil hizmeti...

Haberi Oku