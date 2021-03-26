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İSU, İzmit’te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İzmit’teki terfi merkezlerinde revize çalışmaları yapıyor

İSU, İzmit'te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor

26 Mart 2021 Cuma 13:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde üst kotlarının içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündoğdu ve Türbebayırı su depolarında yer alan içme suyu terfi merkezlerini revize edecek çalışmalar gerçekleştiriyor.

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, abonelere yönelik kesintisiz ve sağlıklı suyu ulaştırmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmit ilçesinin üst kısımlarının içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündoğdu ve Türbebayırı su depolarının bünyesinde yer alan içme suyu terfi merkezleri, ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı arızalar meydana geliyor ve artan nüfus ile birlikte yetersiz kalıyordu. Bu kapsamda proje hazırlandı ve imalat çalışmalarına başlanıldı. 

 

YÜZDE 25’İ TAMAMLANDI

365 gün içinde bitirilmesi planlanan terfi merkezi inşaatlarında Türbebayırı Terfi Merkezinde betonarme imalatlar tamamlanırken mekanik, elektrik çalışmaları yapılacak. Gündoğdu Terfi Merkezinde ise kısa bir süre içinde çalışmalara başlanılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında işin yüzde 25’lik kısmı tamamlandı.

 

7,7 MİLYON TÜRK LİRASINA MAL OLACAK

İçme suyu terfi merkezlerinin imalatlarının tamamlanmasıyla Gündoğdu içme suyu terfi merkezinde 7 pompa, Türbebayırı içme suyu terfi merkezinde 2 pompa ile hizmet verilecek. Toplamda 7,7 milyon liraya mal olacak çalışmalar tamamlandığında bölgede yaşanabilecek basınç problemlerinin de önüne geçilmiş olacak.







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