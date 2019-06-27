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İsu Personeli Kan Ve Kök Hücre Bağışı Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü yönetici ve personelleri sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulundu.Genel Müdürlük hizmet binasında düzenlenen ve gün boyunca devam eden programda, toplam 31 ünite kan ile 2 kök hücre bağışı yapıldı.

İsu Personeli Kan Ve Kök Hücre Bağışı Yaptı

27 Haziran 2019 Perşembe 09:58

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen kampanyaya, Genel Müdürlük hizmet binasında görev yapan yönetici ve personeller yoğun ilgi gösterdi. Üç aylık periyotlarla düzenlenen kan  bağışı programında Kızılay İzmit Kan Merkezi´nin uzman personeli tarafından, kan bağışı yapan personelin ön kan testleri ile tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları alındı.

Gün içerisinde devam eden kampanyaya katılarak sağlık ve kan değerleri uygun olan 31 yönetici ile personel kan bağışında, 2 personel de kök hücre bağışında bulundu. Kampanyada kan ve kök hücre bağışı yapan yönetici ve personeller, insan hayatına önemli katkıda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Alınan kan bağışları Kızılay Kan Merkezi´nde yapılacak olan çeşitli testlerin ardından elde edilen sonuçlara göre kanlar ihtiyaç sahibi hastalara, kök hücreler ise hastaların kök hücre nakli tedavisinde kullanılacak.

Kızılay İzmit Kan Merkezi yetkilileri, kan vermenin insan sağlığına çok faydalı olduğunu, her bir ünite kandan 3 kişiye hayat ve doğaya da 1 fidan bağışında bulunulduğunu belirterek kan vermenin önemini vurguladılar. Kızılay ile birlikte belirli periyotlarla kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirten İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, her üç ayda bir kan bağışı yapıldığından dolayı Kızılay ile birlikte belirli aralıklarla kan ve kök hücre bağışı etkinliklerini sürdüreceklerini kaydettiler. 

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