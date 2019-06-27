İsu Personeli Kan Ve Kök Hücre Bağışı Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü yönetici ve personelleri sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulundu.Genel Müdürlük hizmet binasında düzenlenen ve gün boyunca devam eden programda, toplam 31 ünite kan ile 2 kök hücre bağışı yapıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen kampanyaya, Genel Müdürlük hizmet binasında görev yapan yönetici ve personeller yoğun ilgi gösterdi. Üç aylık periyotlarla düzenlenen kan bağışı programında Kızılay İzmit Kan Merkezi´nin uzman personeli tarafından, kan bağışı yapan personelin ön kan testleri ile tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları alındı.

Gün içerisinde devam eden kampanyaya katılarak sağlık ve kan değerleri uygun olan 31 yönetici ile personel kan bağışında, 2 personel de kök hücre bağışında bulundu. Kampanyada kan ve kök hücre bağışı yapan yönetici ve personeller, insan hayatına önemli katkıda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Alınan kan bağışları Kızılay Kan Merkezi´nde yapılacak olan çeşitli testlerin ardından elde edilen sonuçlara göre kanlar ihtiyaç sahibi hastalara, kök hücreler ise hastaların kök hücre nakli tedavisinde kullanılacak.