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İSU Personeline İlk Yardım Eğitimi

İSU personeline teorik ve uygulamalı olarak, temel ilk yardım eğitimi verildi

İSU Personeline İlk Yardım Eğitimi

10 Aralık 2021 Cuma 22:33

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İSU personeline temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Temel İlkyardım Eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitmenler tarafından anlatılıyor.

 

İLKYARDIMCI SERTİFİKALI EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından daha önce de Belde A.Ş, İZAYDAŞ, Antikkapı gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine de belirli aralıklarla bu eğitimler verildi. Covid-19 tedbirleri alınarak hemşireler tarafından İSU personeline yönelik gerçekleşen eğitimde ‘’Temel Yaşam Desteği, Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası),Yaralanmalar, Hayvan ısırmaları, Kırık-Çıkık-Burkulma, Sıcak Çarpması, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri’’ gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

 

İLK YARDIM EĞİTİMİ NEDİR?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara İlk Yardım Eğitimi denilmektedir.












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