İSU YOĞUN KAR YAĞIŞINDA'DA KESİNTİSİZ HİZMETLER SÜRDÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı için aldığı önlemler ile içmesuyu ve atıksu altyapısında kesintisiz hizmetlerini sürdürüyor. Kurum, bir yandan içmesuyu ve atıksu şebekesinin aksaksız çalışması için gece gündüz çalışırken bir yandan da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine karla mücadele çalışmaları için iş makineleri ile destek veriyor.

HAVZADA KAR KALINLIKLARI

Geçtiğimiz haftasonu başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kurak geçen bir dönemin ardından etkili olan son yağışlar ile birlikte Yuvacık Barajı havzasında önemli oranda kar kalınlıkları oluştu. İSU Genel Müdürlüğü’nün SCADA Kontrol Merkezi’nden takip edilen verilere göre Yuvacık Barajı havzasında bulunan Tepecik’te 85 cm, Aytepe’de 104 cm, Kartepe’de 108 cm, Çilekli’de 36 cm ve Hacı Osman’da 64 cm kar kalınlığı ölçüldü. Yağışın sürdüğü bölgede bugün itibariyle Yuvacık Barajı’nda yüzde 36,2 doluluk oranı ile 18.55 milyon m3 su bulunmaktadır.

KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışının sürdüğü hizmet sahasında içmesuyu ve atıksu altyapısı ile işletme faaliyetlerinin sürmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, kaynak suları ile beslenen bölgelerdeki kaptajlar ile depolara müdahale ederken, elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörlere yakıt takviyelerine bulunuyor. Bir yandan da kar ve soğuk hava nedeniyle meydana gelen sayaç,vana ve tesisat arızalarına müdahale de bulunuyor.

İŞ MAKİNASI DESTEĞİ

İSU Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına da destek verdi. Kurum, Kocaeli Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine karla mücadele çalışmaları için iş makinesi desteğinde bulundu. Ekipler, karla kaplı yolların açılması için gece gündüz çalışmalarda bulunuyor.

SAYAÇLARA DİKKAT

Yoğun kar yağışı nedeniyle açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların korunması gerekmektedir. Açıkta bulunan sayaç ve tesisatların korunması için yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş vb.) ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir.

Abonelerimizin, donan sayaçları için İSU Genel Müdürlüğünün 7/24 hizmet veren İSU Alo 185 İhbar merkezini arayarak veya 0530 419 6 185 no’lu İSU whatsApp iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.