banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU’da yeni genel müdür belli oldu

İSU’da Genel Müdür İlhan Bayram’ın Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olarak getirilmesinin ardından genel müdürlük koltuğuna geçecek isim belli oldu

İSU'da yeni genel müdür belli oldu

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e vali olarak atanmasının ardından İSU Genel Müdürü İlhan Bayram yeni genel sekreter oldu. Bayram’ın genel sekreter olmasının ardından boşalan İSU Genel Müdürlüğü görevine ise genel müdür yardımcılarından Ali Sağlık getirildi. Sağlık’ın yeni genel müdür olmasıyla birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hasan Fitoz da genel müdür yardımcısı oldu.

 

ALİ SAĞLIK KİMDİR?

1964 tarihinde İzmit Bağlıca köyünde doğdu.

1987 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında “İktisadi kalkınmada merkez bankacılığının rolü” başlıklı tezi ile Bilim Uzmanı unvanını aldı.

Eylül 2005’te İSU Genel Müdürlüğüne atandı. Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk ve Faturalama Şube Müdürü,İzmit Şube Müdürü ve İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

Temmuz 2014 tarihinde, İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ali Sağlık, evli ve 2’si erkek olmak üzere 3 çocuk babasıdır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
81 ilde eş zamanlı uygulama 81 ilde eş zamanlı uygulama
Fabrikada Fangın Fabrikada Fangın
Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?
Feribot Seferlerin de Yoğunluk Feribot Seferlerin de Yoğunluk
Artık o ücret alınmayacak Artık o ücret alınmayacak
Yollarda bayram tatili yoğunluğu Yollarda bayram tatili yoğunluğu
Yukarı Çık

banner149

81 ilde eş zamanlı uygulama
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birçok personelin katılımıyla 81...

Haberi Oku