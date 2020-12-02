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İSU’dan Engelli ve 65 Yaş üstü Vatandaşlara büyük kolaylık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nden engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara büyük kolaylık, artık abonelik işlemleri evlerde gerçekleştirilecek.

İSU'dan Engelli ve 65 Yaş üstü Vatandaşlara büyük kolaylık

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:50

ENGELLİ VE YAŞLILARA EVDE HİZMET

Türkiye’nin örnek ve öncü kurumlarından olan İSU Genel Müdürlüğü gerçekleştirdiği büyük altyapı yatırımlarının yanı sıra vatandaşlara sağladığı büyük kolaylıklar ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. İSU, son olarak hizmete sunduğu “evde kolay abonelik” hizmeti ile engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalarak aboneliklerini gerçekleştirmesini sağlıyor.

 

GÖREVLİ PERSONELLER EVDE ZİYARET EDİYOR

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar, Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak abonelik sürecinin başlatılmasını talep edebiliyor. Talep sonrası İSU Genel Müdürlüğünde görevli personeller gerekli belgeleri imzalatmak için başvuruyu gerçekleştiren vatandaşları adreslerinde ziyaret ederek kolaylıkla işlemlerin tamamlanmasını sağlıyorlar.

 

MESAİ SAATLERİ İÇİNDE İŞLEMLER TAMAMLANIYOR

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar yeni abonelik, devir işlemleri ve abonelik kapama (Fesih) işlemlerini hizmet kapsamında yaptırabiliyor. Başvuru yapıldığı süreden itibaren mesai saatleri içerisinde tüm işlemler tamamlanıp talep edilen hizmet abonelere sağlanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

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