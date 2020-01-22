İsu’dan önemli uyarı!

Kanalizasyon sistemine gelişigüzel atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve plastik şişeler, atık yağ gibi malzemelerin yanısıra binaların yağmursularının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı atıksu ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasına, su baskınlarının yaşanmasına neden oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde 5 bin 785 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 646 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı işletiyor.

Atıksu hatları ve arıtma tesisleri ile Kocaeli’yi atıksulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran İSU, yaptığı yağmursuyu hatları, terfi merkezleri ve ıslah ettiği dereler ile su baskınlarının önüne geçiyor. Ancak, kanalizasyon sistemine gelişigüzel atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve plastik şişeler, atık yağ gibi malzemelerin yanısıra binaların yağmursularının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı atıksu ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasına, su baskınlarının yaşanmasına ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

KANALİZASYON HATLARI TIKANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, tuvaletlere atılan ıslak mendiller, pedler, çocuk bezleri ve tuvalet kağıtları ile mutfak lavabolarına atılan kullanılmış atık yağlardan dolayı meydana gelen onlarca arızaya müdahale ediyor. Kanal temizleme araçları ile yapılan çalışmalarda, kanalizasyon hatlarından hergün özellikle ıslak mendillerin oluşturduğu lifli malzemeler çıkartıldığını belirten İSU yetkilileri , “bina yağmursuyu drenajının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı yağışlar ile çatılardan toz, çamur, kum, alüvyon gibi malzemeler atıksu sistemine akmaktadır. Bunun sonucunda kanalizasyon sisteminin yükü artmakta, malzemeler nedeniyle tıkanmalar oluşmakta ve hasara sebebiyet vermektedir. Bütün bunlardan dolayı da ileride mağduriyetlerin yaşanmaması için çatı yağmursuyu iniş borularının kanalizasyon sistemine verilmemesi gerekmektedir.” Açıklamasını yaptı.

YAĞMURSUYU HATLARI TIKANIYOR