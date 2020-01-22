GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İsu’dan önemli uyarı!

Kanalizasyon sistemine gelişigüzel atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve plastik şişeler, atık yağ gibi malzemelerin yanısıra binaların yağmursularının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı atıksu ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasına, su baskınlarının yaşanmasına neden oluyor

İsu'dan önemli uyarı!

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:55

Kocaeli Büyükşehir  Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde 5 bin 785 kilometre  uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 646 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı işletiyor.
Atıksu hatları ve arıtma tesisleri ile Kocaeli’yi atıksulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran İSU, yaptığı yağmursuyu hatları, terfi merkezleri ve ıslah ettiği dereler ile su baskınlarının önüne geçiyor. Ancak, kanalizasyon sistemine gelişigüzel atılan ıslak mendiller, çocuk bezleri ve plastik şişeler, atık yağ gibi malzemelerin yanısıra binaların yağmursularının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı atıksu ve yağmursuyu hatlarının tıkanmasına, su baskınlarının yaşanmasına ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

KANALİZASYON HATLARI TIKANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, tuvaletlere atılan ıslak mendiller, pedler, çocuk bezleri ve tuvalet kağıtları ile mutfak lavabolarına atılan kullanılmış atık yağlardan dolayı meydana gelen onlarca arızaya müdahale ediyor. Kanal temizleme araçları ile yapılan çalışmalarda, kanalizasyon hatlarından hergün özellikle ıslak mendillerin oluşturduğu lifli malzemeler çıkartıldığını belirten İSU yetkilileri , “bina yağmursuyu drenajının atıksu sistemine bağlı olmasından dolayı yağışlar ile çatılardan toz, çamur, kum, alüvyon gibi malzemeler atıksu sistemine akmaktadır. Bunun sonucunda kanalizasyon sisteminin yükü artmakta, malzemeler nedeniyle tıkanmalar oluşmakta ve hasara sebebiyet vermektedir.  Bütün bunlardan dolayı da ileride mağduriyetlerin yaşanmaması için çatı yağmursuyu iniş borularının kanalizasyon sistemine verilmemesi gerekmektedir.” Açıklamasını yaptı.  

YAĞMURSUYU HATLARI TIKANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, çevreye atılan plastik ürünler ile kumaş ve bez türü malzemeler, son dönemde etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte taşınarak yağmursuyu ızgara ve hatların tıkanmasına neden olduğunu belirterek, bunun sonucunda su baskınları olduğunu, ev ve işyerleri ile vatandaşların mağdur olmalarına, can ve mal kaybına da sebebiyet verdiğini hatırlattı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şeker, Güler ile Gebze’yi konuştu Şeker, Güler ile Gebze’yi konuştu
"20 Ocak Katliamı" hafızalardaki tazeliğini koruyor
Yangında itfaiye eri yaralandı Yangında itfaiye eri yaralandı
Darıca'da büyük yangın Darıca'da büyük yangın
Mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı Mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
Metal işçileri miting düzenledi Metal işçileri miting düzenledi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Şeker, Güler ile Gebze’yi konuştu
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, dün gün boyunca Gebze’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Haberi Oku