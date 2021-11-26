İSU’NUN 2021 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

2022 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 MİLYAR 785 MİLYON LİRA Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurulu, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Başkanlığı’nda Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2022 yılı performans programı ve 2022 yılı gelir ve gider bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurulda İSU’nun 2022 yılı gelir bütçesi 1 milyar 420 milyon TL, gider bütçesi 1 milyar 785 milyon TL olarak oy birliği ile onaylandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurulu, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Başkanlığı’nda Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2022 yılı performans programı ve 2022 yılı gelir ve gider bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurulda İSU’nun 2022 yılı gelir bütçesi 1 milyar 420 milyon TL, gider bütçesi 1 milyar 785 milyon TL olarak oy birliği ile onaylandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN” İSU TÜRKİYE’DE ÖRNEK KURULUŞ”

Genel kurulda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geçtiğimiz Genel Kurullarda yapılan değerlendirmelerde doğru bir plan yapıldığı bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Küresel ısınmanın ortaya çıkarttığı tehditler, düzensiz yağışlar, kuraklıklar görece olarak yeni olgular karşısında yerin altına çok ciddi yatırımlar yapmamız gerektiğini ve İSU’nun yatırımcı bir kuruluş olarak ayakta kalması gerektiğini çok tartıştık. Popülizm yapabilirdik öyle bir eylem içinde olabilirdik böyle olmaması gerektiğini söyledik. İSU yaptığı yatırımlarla özellikle müsilaj konusunda Marmara Belediyeler Birliği’nde yaptığımız toplantılar da örnek bir kuruluş olarak gösteriliyor. Başka belediyeler gelip İSU’da kurulmuş olan sistemleri inceliyorlar. Yatırımlar genelinde özellikle İleri Biyolojik Arıtma konusunda %100 oranına ulaşma noktasında hedefe en yakın il Kocaeli; diğer illerden çok ilerideyiz. İSU, hem yatırım anlamında bütçesiyle kıyaslandığında hem de ilerici, vizyoner çalışmalarıyla Türkiye’nin en önde gelen kuruluşu olarak devam ediyor.” diye konuştu.

“İSU’NUN BAŞARISI TÜRKİYE’YE ÖRNEKTİR”

Başkan Tahir Büyükakın,”Kayıp-kaçak oranında Türkiye’de en iyi olan belediye Kocaeli ama hala çok yapacak işimiz var. Küresel ısınmanın riskleri dünya genelinde tam anlamıyla hala tam olarak kavranabilmiş değil. Geri kazanım suyu ile ilgili çalışmalarda oldukça ileri bir safhadayız. Endüstrinin kullandığı suların önemli bir kısmı Sapanca hattından alınıyordu. Gri su kullanımını özellikle Tüpraş’ta zorunlu hale getirdik ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Endüstrinin tamamı gri su kullanımına uygun değil maalesef; saf su kullanan firmalar var bu firmalar gri su kullanamıyorlar. ”dedi. İSU’nun yaptığı yatırımlarda ki başarısına dikkat çeken Başkan Büyükakın, “İSU’nun geçtiğimiz yıllarda ki başarısı ve gelecek yıllardaki başarısı burada ki tüm meclis üyelerimizin başarısıdır. Meclis üyelerimizin bizi eleştirmesini normal karşılıyorum bu eleştirilerin bize katkısı var. İSU’nun başarısı açıktır ve Türkiye’ye örnektir. Bu başarı da genel kurulun katkısı çok büyüktür. Bundan dolayı Genel Kurul üyelerimize teşekkür ederim. ” diye konuştu.

2022 YILI GİDER BÜTÇESİ 1 MİLYAR 785 MİLYON TL

Genel kurulda 2021 yılında yapılan yatırımlar hakkında sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “2021 yılında gelir bütçemizin şuana kadar %84’ünü gerçekleştirdik. Gider bütçemizin de % 77’si gerçekleşti. Tahmini beklentimiz yıl sonuna kadar gelir bütçesini %100 oranında tamamlamak. Gider bütçesinin de % 95 seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. 2022 yılı gelir bütçemizi 1 Milyar 420 milyon TL, Gider bütçemiz 1 milyar 785 milyon TL olacak şekilde öngördük.” dedi.

”KAYIP-KAÇAK ORANIMIZI %20 SEVİYESİ ALTINA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık,” Yuvacık Barajı bizim ana içme suyu kaynağımız ancak biz yerel kaynaklara çok önem veriyoruz bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şuanda şehre verilen suyun %20’si yerel kaynaklardan sağlanıyor. Sapanca’dan 2021 yılının ilk 3 ayında su aldık yaz döneminde Sapanca Gölüne ihtiyaç duymadık. Bu kışta yağış dönemine girdik Sapanca gölüne ihtiyaç duymayacağız gibi görülüyor.” dedi. İçmesuyu kayıp kaçağında hedeflerinin önünde olduğunu da aktaran Genel Müdür Sağlık “ Kayıp-kaçak su oranımızda şuan % 26 oranındayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlediği bir hedef doğrultusunda 2023 yılına kadar bütün Büyükşehir Belediyelerinin % 30 seviyesine inme hedefi konuldu. 2028 yılında da % 25 hedefi belirlendi. Türkiye’nin kayıp kaçak oranı % 35-36 civarında biz 2023 hedefini şimdiden geçtik. Çok kısa sürede 2028 hedefini yakalayıp %20 seviyeleri altına inme hedefi için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.” diye konuştu.

“İLERİ BİYOLOJİK ARITMA ORANIMIZ % 72 SEVİYESİNDE”

Marmara denizinde yapılan temizlik çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ”2021 yılı müsilajla alakalı çok gündem olan bir yıl oldu 2004 yılında 2 tane biyolojik atıksu arıtma tesisimiz varken bugün 22 adet atıksu arıtma tesisimiz Kocaeli’nin 4 tarafında hizmet vermekte. 2004 yılında şehrin %16’sında biyolojik arıtma yapılırken 2018 yılında bu oran %100 seviyesine ulaştı. Türkiye’nin ilk % 100 arıtmasını sağlayan ili olduk. İleri Biyolojik arıtma ile Kocaeli 2010 yılında tanıştı;Plajyolu Atıksı Arıtma Tesisinde yaptığımız çalışma ile %23 oranında olan ileri biyolojik arıtma oranını 2021 yılında 42 evler ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesislerini de ileri biyolojik arıtma tesisine çevirerek %72 seviyesine getirdik” dedi. Genel Müdür Ali Sağlık”, Müsilajla mücadele konusunda Marmara denizi bu hale nasıl geldi diye bakarsak, Marmara Denizine kentsel atıksu deşarjlarında atıksuların maalesef %53 ‘ü sadece ön arıtmadan geçirilerek denize deşarj ediliyor. Biz kesinlikle ön arıtma yaparak denize ve derelere deşarj yapmıyoruz. % 100 Biyolojik arıtma yapıyoruz bunun %72’si de ileri biyojik arıtma şeklinde yapılıyor.” diye konuştu.

“2021 YILINDA 542 MİLYON LİR AYATIRIM”

2021 yılında ilçe ilçe yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Genel Müdür Ali Sağlık, “Kocaeli genelinde belirlediğimiz yatırım programı kapsamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında şu ana kadar 542 milyon lira içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu altyapısı, dere ıslahı, içmesuyu depoları, terfi merkezleri, fosseptikler gibi yatırımlar gerçekleştirdik. 2022 yılında da yatırım miktarımızı 731,2 milyon lira olarak belirledik. ”dedi.

GÜNDEM MADDELERİ ONAYLANDI

Yapılan konuşmaların ardından Genel Kurulun gündeminde yer alan 2022 Mali Yılı Performans Programı, Gelir Gider Bütçesi, memur kadrolarındaki iptal, ihdas talepleri çalışmakta olan geçici işçilerin 2022 yılında da çalıştırılabilmeleri için izin talebi, 2022 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ilgili teklifler görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.



















