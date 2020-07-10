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İSU'nun KATİS projesi çevre illerden de ilgi görüyor

Kocaeli genelinde evsel, endüstriyel atık su taşıyan tüm araçları online kontrol altına alarak vidanjörlerin kanalizasyon hatlarına, derelere ve çevreye atık sularının dökülmesini engelleyerek insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik bütüncül ve önleyici bir çevre yönetimi sağlayan Kocaeli Atıksu Transfer İzleme Sistemi (KATİS) projesi, çevre illerden de ilgi görüyor.

İSU'nun KATİS projesi çevre illerden de ilgi görüyor

10 Temmuz 2020 Cuma 14:11

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) geçen yıl uygulamaya alınan, Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun aldığı kararla bu yıl il genelinde çalışan tüm vidanjörlerin takip edilmesini kapsayacak şekilde genişletilen KATİS projesi, son olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) gelen heyete tanıtıldı.

SASKİ Genel Müdürlüğü heyeti KATİS projesini yerinde inceleyerek, İSU yetkililerinden bilgi aldı. İSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Emin Topaloğlu'nun öncülüğünde yapılan toplantıya SASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Bayram Koncuk ile şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, projenin Kocaeli'de uygulama yöntemi, kullanım alanları, faydaları, sistemle ilgili teknik konular ve Sakarya'da uygulanabilirliği hakkında bilgi verildi. 




AA
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