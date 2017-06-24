İSU'nun yeni Genel Müdürü Ali Sağlık

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valiliğine atanmasından sonra yerine İSU Genel Müdürü İlhan Bayram atandı.

Bayram’ın İSU’da boşalan yerine ise yardımcılarından Ali Sağlık getirildi.Genel müdür yardımcısı Ali Sağlık’ın İSU Genel müdürü olmasıyla boşalan koltuğa ise Hasan Fitoz getirildi. Bir dönem Karamürsel Belediye Başkan adayı da olan Fitoz, kurum bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yapıyordu.

ALİ SAĞLIK KİMDİR?

1964 tarihinde İzmit Bağlıca köyünde doğdu.

1987 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında “İktisadi kalkınmada merkez bankacılığının rolü” başlıklı tezi ile Bilim Uzmanı unvanını aldı.

Eylül 2005’te İSU Genel Müdürlüğüne atandı. Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk ve Faturalama Şube Müdürü, İzmit Şube Müdürü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

Temmuz 2014 tarihinde İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ali Sağlık, evli ve 3 çocuk babasıdır.