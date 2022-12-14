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“İŞVERENE KARŞI TEK KOZUMUZ OLAN GREV HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINAMAZ”

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: Özçelik-İş Sendikası, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yürütmüş olduğu toplu iş sözleşme görüşmelerinden anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı.

'İŞVERENE KARŞI TEK KOZUMUZ OLAN GREV HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINAMAZ”

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:19

13 Aralık 2022 tarihinde işyerinde başlayacak olan grev; Milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesi ile Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün süreyle ertelendi.

Grev kararının ertelenmesine ilişkin bir basın açıklaması yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Emekçilerin işverenlerden hakkını alabilmesi için elindeki tek kozu olan grev hakkının, bugün resmi gazetede yayınlanan bir karar ile maalesef elinden alındığını hayretle ve üzülerek öğrendik. Bu karar ile işyerinde emek mücadelesine işveren lehine müdahale edilmiş ve işçilerin serbest toplu pazarlık hakkı elinden alınmıştır. Bekaert grevinin milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek ertelenmesini anlamak mümkün değildir. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Yasalarla güvence altına alınmış olan grev hakkımızın yasaklanması, emekçileri bu hayat pahalılığı karşısında çaresizliğe ve yalnızlığa itmekten başka bir şey değildir. Bu kararı reddediyoruz. Bu ülke için üreten, evine ekmek götürmek, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamaktan başka gayesi olmayan ve yüksek enflasyon karşısında ezilen ve fakirleşen işçilerin hak mücadelesine yapılan bu müdahale kabul edilemez. Ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve Anayasada güvence altına alınan serbest toplu pazarlık ilkesine açık ve yanlı bir müdahale olarak gördüğümüz bu kararı yargıya taşıyarak hukuk mücadelesi başlatacağız” açıklamasında bulundu.

“Emeğimize ve alınterimize yapılan bu müdahaleye, işyerinde üyelerimizle birlikte meşru, hukuki ve fiili eylemleri başlatacağız” diyerek mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirten Genel Başkan Değirmenci, “Sendikamız yaşanan tüm olumsuzluklara karşı üyelerinden aldığı güçle üyelerimizin taleplerini gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi yapmaya her zamankinden daha hazırdır” ifadelerini kullandı.

“Grev erteleme gerekçesine baktığımızda ‘Milli güvenliği bozucu nitelikte’ diye bir değerlendirme var. Özçelik-İş Sendikası ve onun üyeleri bu ülkenin milli güvenliğini bırakın bozmayı bilakis garantisi konumundadır” diyen Değirmenci, “Ülkemizin milli güvenliğine gelecek herhangi bir tehlikeye karşı duracak olan yine ilk bizleriz. Bu nedenle grev erteleme kararı anlamsızdır, doğru değildir” şeklinde açıklama yaptı. 

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