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İtfaiyecilerin Desteğiyle Afrika'da Su Kuyusu Açıldı

Kocaeli'nde itfaiyeciler, Tut Elimi Derneği öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olarak Afrika'da ihtiyaç sahiplerinin su kaynağına kavuşmasını sağladı.

İtfaiyecilerin Desteğiyle Afrika'da Su Kuyusu Açıldı

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:33

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca kentte görev yapan itfaiye erlerinin topladıkları parayla Çad'da yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde su kuyusu açıldı.

Türk bayrağı açılarak dualar eşliğinde hizmete alınan su kuyusunun etrafında bulunan köylüler, büyük sevinç yaşadı.

Kuyudan çıkan suyu gören çocukların dokunabilmek için birbiriyle yarışması duygu dolu anlar yaşattı.

Ayrıca itfaiye erlerinin yardımlarıyla köyde yaşayan ailelere kıyafetler alındı ve çocuklara Kocaelispor forması hediye edildi.



AA
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