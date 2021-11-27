GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtfaiye’den İZAYDAŞ Personeline Uygulamalı Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZAYDAŞ personelinden oluşan Acil Durum Ekiplerine uygulamalı eğitim verdi

İtfaiye'den İZAYDAŞ Personeline Uygulamalı Eğitim

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:23


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personelinden oluşan Acil Durum Ekiplerine verilen uygulamalı eğitimler tamamlandı.

 

YANGINA MÜDAHALE EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan İZAYDAŞ tesis personeline, önceki tarihlerde Acil Durum eğitimleri vermişti. Bu eğitimlerde aktarılan teorik ve uygulamalı bilgilerin güncellenmesi ve beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik yeni çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda tamamen uygulamaya dayalı Yangına Müdahale eğitimleri verilerek, tüm grupların eğitimleri tamamlandı.

 

OLASI YANGINLARA ETKİN MÜDAHALE

Yangınla mücadele kullanılan donanımlar, kişisel korunma donanımları, yangın akımları, köpük uygulama metotları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personeli becerileriyle göz doldurdu. Bünyesinde kendisine ait bir İtfaiye Aracı da bulunan tesiste, acil durum ekiplerinin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılarak olası yangın durumlarında etkin bir müdahale sağlanması hedefleniyor.












Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Ferruh Duygu Spor Tesislerinde Yenileme Çalışması İzmit Ferruh Duygu Spor Tesislerinde Yenileme Çalışması
Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına...
Kocaeli'deki Ormanya'da Kocaeli'deki Ormanya'da "Mantar Avı" ile zehirlenmelere...
Başkanlardan Arapçeşme Ziyaretleri Başkanlardan Arapçeşme Ziyaretleri
Başkan Büyükgöz’e Ulus’tan Proje Teşekkürü Geldi Başkan Büyükgöz’e Ulus’tan Proje Teşekkürü...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesislerinde Yenileme...
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ferruh Duygu Spor Tesisleri’ndeki basketbol sahası yenileniyor

Haberi Oku