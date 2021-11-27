İtfaiye’den İZAYDAŞ Personeline Uygulamalı Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personelinden oluşan Acil Durum Ekiplerine verilen uygulamalı eğitimler tamamlandı.

YANGINA MÜDAHALE EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan İZAYDAŞ tesis personeline, önceki tarihlerde Acil Durum eğitimleri vermişti. Bu eğitimlerde aktarılan teorik ve uygulamalı bilgilerin güncellenmesi ve beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik yeni çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda tamamen uygulamaya dayalı Yangına Müdahale eğitimleri verilerek, tüm grupların eğitimleri tamamlandı.

OLASI YANGINLARA ETKİN MÜDAHALE

Yangınla mücadele kullanılan donanımlar, kişisel korunma donanımları, yangın akımları, köpük uygulama metotları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personeli becerileriyle göz doldurdu. Bünyesinde kendisine ait bir İtfaiye Aracı da bulunan tesiste, acil durum ekiplerinin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılarak olası yangın durumlarında etkin bir müdahale sağlanması hedefleniyor.























