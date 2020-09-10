İtfaiye’den orman yangını uyarısı

Mevsim normallerinin üstündeki sıcak ve kuru hava orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Büyükşehir İtfaiyesi tüm vatandaşları bugünlerde dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyor.

Mevsim normallerinden üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ormanlar diken üzerinde… Bazı vatandaşların sorumsuz davranışları ise felakete adeta davetiye çıkarıyor. Bilinçli bir şekilde hareket edilmezse binlerce hektardan oluşan ağaçların yok olması an meselesi… Sadece Ağustos ayı sonlarında Gölcük Halıdere Roma Mezarlığı mevkiinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alanı yok etmişti.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yaptığı uyarıyla vatandaşları bilinçli olmaya davet etti. İtfaiye’den yapılan açıklamada yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

UZUN SÜREDİR YAĞIŞ GÖRÜLMÜYOR

Açıklamada Türkiye’de ve Kocaeli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyrettiği bildirildi. Uzun süredir yağış görülmediği vurgulanan açıklamada, Kocaeli’de son zamanlarda meydana gelen orman yangını sayılarında belirgin bir artış olduğunun altı çizildi.

ANIZ VE ATEŞ YAKILMAMALI

Vatandaşların açık arazilerde ve ormanlık alanlarda anız ve ateş yakmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sigara izmariti atılmaması, cam veya pet şişelerin arazilerde bırakılmaması, evde bulunulmadığında buzdolabı dışında hiçbir elektrikli aletin açık bırakılmaması halkımızın ve kentimizin güvenliği için son derece önemlidir” ifadeleri kullanıldı.

ÇATI İZOLASYONLARINA DİKKAT

Sıcak geçen bu aylarda çatı izolasyonlarından kaynaklı yangınlara dikkat çekilen açıklamada, işlem esnasında çok dikkatli olunması ve tecrübeli ustalar eliyle bu işlemin yapılması gerektiği kaydedildi. Zift alevine vurgu yapan açıklamada işlem sırasında yangın tüpünün mutlaka bulundurulması gerektiği vurgulandı.

EKOLOJİK DENGE YOK EDİLİYOR

Öte yandan orman yangınları ağaçlar, bitki örtüsü ve çok sayıda canlının yok olmasına sebep olarak ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerle orman yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden gitmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede veya köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, belirlenen yasaklar arasında yer alıyor.







